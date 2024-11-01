Sıcak çikolata, granola, tost... Kış depresyonunu uzaklaştırmak için yiyebileceğiniz ve içebileceğiniz 6 şey

Tew , tam tahılların genel anlamda sağlığımıza fayda sağladığını ancak zihinsel sağlığı iyileştirdiği düşünülen şeyin yüksek lif, antioksidan ve B vitamini içeriği olduğunu söyledi.

Ayrıca kepekli tahıllar, vücudun 'mutluluk hormonu' serotonin yapmak için ihtiyaç duyduğu bir amino asit olan triptofan açısından da zengindir. Kepekli tahıllar ayrıca düşük glisemik indekse sahiptir, bu da beyne düzenli bir enerji kaynağı sağladıkları ve istikrarlı bir ruh halini destekledikleri anlamına gelir.

Tew, kahvaltıda yulaf veya kepekli tost, öğle ve akşam yemeklerinde ise bir porsiyon kuskus, kinoa, bulgar buğdayı, esmer pirinç veya esmer makarna yiyerek düzenli olarak kepekli tahıl tüketmenizi öneriyor. Günde üç porsiyon hedefleyin.