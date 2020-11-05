Mis Kokulu, Ekşi Tatlı: Hibiskus Çayının Sağlığa Faydaları

Hibiskus çayının yan etkileri Hibiskusun yetiştirildiği toprak, içinde barındırdığı vitamin ve mineral değerlerini etkiler. Bu nedenle hibiskusu seçerken, bitkinin mutlaka demir ve magnezyum yönünden zengin bir toprakta yetişmiş olması gerekir. Aksi taktirde etkisi azalır ve ağır metallerin vücuda geçmesine neden olabilir. Hibiskus seçerken tadının ekşimsi olmasına dikkat edilmeli. Eğer damakta ekşi bir tat bırakmıyorsa, raf ömrü geçmiş olabilir.