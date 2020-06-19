En İyi Denzel Washington Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Denzel Washington Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Aktörün ilk dönem filmleri daha çok politiktir. Doksanlı yıllarda Afro-Amerikan bireylerin maruz kaldığı ırkçılık, eşitsizlik, insan haklarının ihlali gibi toplumsal meseleleri ele alan yapımlarda boy gösterdi. İki binli yıllardan sonra ise daha çok aksiyon ve gerilim türündeki filmlerde rol alan aktörün Altın Küre de dahil olmak üzere sayısız ödülü bulunuyor. Denzel Washington birçok filmde senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da görev aldı.