En İyi Denzel Washington Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Denzel Washington Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Afrika kökenli Amerikalı oyuncu Denzel Washington, 1954 yılında doğdu. Üniversitede gazetecilik bölümü okuyan Washington daha sonrasında oyunculuğa yöneldi. 2002 yılındaki Training Day filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görüldü. Denzel Washington hayranları için en iyi 10 filmini derledik.
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1
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Aktörün ilk dönem filmleri daha çok politiktir. Doksanlı yıllarda Afro-Amerikan bireylerin maruz kaldığı ırkçılık, eşitsizlik, insan haklarının ihlali gibi toplumsal meseleleri ele alan yapımlarda boy gösterdi. İki binli yıllardan sonra ise daha çok aksiyon ve gerilim türündeki filmlerde rol alan aktörün Altın Küre de dahil olmak üzere sayısız ödülü bulunuyor. Denzel Washington birçok filmde senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da görev aldı.
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1- Malcolm X
İnsan hakları savunucusu Malcolm X'in hayatından kesitler sunan filmin yönetmen koltuğunda Spike Lee oturuyor. Filmde Klu Klux Klan tarikatının faaliyetlerine dair detaylı bilgiler de mevcut. Denzel Washington bu filmdeki üstün performansıyla sinemaseverlerden büyük alkış topladı.
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2- Cry Freedom
Washington'un ırkçılık temalı bir diğer filmi Özgürlük Çığlığı, en az Malcolm X kadar başarılı bir yapım olarak görülüyor. 1987 yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise İngiliz yönetmen Richard Attenborough var. 2.5 saatlik film akıcı kurgusu ve ustaca yazılmış diyaloglarıyla klasikler arasında yer almaktadır.
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3- Philadelphia
AIDS olduğu gerekçesiyle işinden haksız yere atılan bir adamın hukuki mücadelesini beyaz perdeye taşıyan yapımda Denzel Washington'a bu filmle ilk Oscar'ını kazanmış olan Tom Hanks eşlik ediyor. Özellikle mahkeme sahneleri ile dikkat çeken filmin İmdb puanı ise 7.7.
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4- Kemik Koleksiyoncusu
Doksanlı yılların klasik polisiye filmlerinden biri olarak görülen Kemik Koleksiyoncusu hızlı temposu ve sürpriz sonu ile sinemaseverlerin tekrar tekrar izlediği bir yapım. Washington bu filmde yatalak bir polis dedektifini canlandırıyor.
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5- The Hurricane
Türkiye'deki sinemalarda Onaltıncı Raund adıyla gösterime girmiş film, ırkçılığa ve ön yargılara karşı mücadele eden bir boksörün gerçek hayat hikayesinden kesitler sunuyor. Dövüş sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken yapım aynı zamanda dramatik bir olay örgüsüne sahip.
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6- Training Day
2001 yapımı filmde Amerika'nın arka sokakları ve çeteleri iki polisin gözünden anlatılıyor. Ethan Hawke'nin canlandırdığı Jake Hoyt çaylak bir polistir. Bir gün deneyimli polis şefi Alonzo Harris'in (Denzel Washington) yanında göreve verilir. Film, birlikte devriyeye çıkan iki polisin bir gün içinde yaşadıklarını konu alıyor.
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7- John Q
Amerika'daki sağlık sistemini sert bir şekilde eleştiren filmde Denzel Washington bu sefer bir işçi rolünde. Parası olmadığı için oğlunu tedavi etmeyen hastanenin çalışanlarını rehin alan bir adamın hikayesi çarpıcı bir dille anlatılıyor.
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8- İçerideki Adam
Soygun filmlerine yepyeni bir soluk getiren İçerideki Adam, Denzel Washington'un en çok izlenen ve beğeni toplayan filmlerinden bir diğeri. Oyuncu kadrosunda Clive Owen, Jodie Foster ve Williem Dafoe gibi isimler de yer alıyor. Akıl oyunlarıyla dolu olan senaryosu ve giderek artan temposu ile İçerideki Adam, 2006 yılının en iddialı yapımlarından biri.
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9- Metrodan Kaçış
Aksiyon, suç ve gerilim türündeki filmin en büyük artılarından biri Denzel Washington ile John Travolta'nın uyumlu oyunculuğu. Orijinal adı The Taking of Pelham 1 2 3 olan yapım ABD - İngiltere yapımı.
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10- The Equalizer
Listenin son sırasında Türkiye'de Adalet ismiyle bilinen The Equalizer yer alıyor. Bir dizinin uyarlaması olan yapımda Washington emekli olmuş bir mafya üyesini canlandırıyor. Filmin ikincisi 2018 yılında ilk filmin yönetmeni Antoine Fuqua tarafından çekildi.