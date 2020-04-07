Evde İyi Hissetmenizi Sağlayacak 12 Olumlama Cümlesi

Aşağıda örneklerini verdiğimiz 12 olumlama cümlesi gibi siz de motivasyon cümlelerinizi kurarken her zaman kelimeleriniz olumlu olsun. Yani ‘hasta olmak istemiyorum’ yerine ‘sağlıklıyım’ gibi; ‘mutlu bir hayat istiyorum’ yerine ‘mutlu bir hayatım var’ cümlelerini kurmalısınız.

Umutsuzluk duygusunu kolayca dönüştürüyor, yeniyorum. Her zaman bir umut olduğunu biliyorum. Hastalık korkusunu serbest bırakıyorum. Ben sağlıklıyım. Sağlıklı, besleyici yiyecekler yiyorum ve vücudum bana minnettar. Ben sevgide güvende ve dengedeyim. Evren beni destekliyor. İhtiyacım olan her şey bana sevgiyle ihtiyacım olduğu anda sunuluyor. Olumlu tutumum, kendime güvenim ve çalışmam, yeni fırsatların kapısını açıyor. Her zaman, her şey için zamanım var. Kendime zaman yaratıyorum. Kararsızlıklarımın süreci etkilemesinin önüne geçiyorum. Rahatça en doğru kararı veriyorum. Değersiz hissetmeyi bırakıyorum. Değerimi yeniden keşfediyorum. Farkında olduğum veya olmadığım bahanelerimi şimdi bırakıyorum. Her şey için her zaman zamanım var. Kendime zaman yaratıyorum. Bedenimi, zihnimi ve ruhumu kolayca iyileşmeye açıyorum. Kendimi olduğum gibi seviyor, onaylıyor ve affediyorum. Yaşadığım tüm güzellikler için şükrediyor ve teşekkür ediyorum.