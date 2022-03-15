En iyi Ethan Hawke filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Ethan Hawke, birçok önemli yapımda yer almış ve filmleri gişede rekora ulaşmış bir aktördür. Oynadığı rollerin hakkını veren Ethan Hawke ABD'de dünyaya gelmiştir. Doğum yılı ise 1970 olarak bilinmektedir. Girdiği her rolün hakkını veren ünlü oyuncunun dört tane çocuğu bulunmaktadır. Başarılı bir kariyeri olan oyuncunun çok sayıda oynadığı film olmuştur. Tabi bu filmler arasında bazıları daha çok ilgi çekici olmayı bilmiştir.

En iyi Ethan Hawke Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Gün Doğmadan

Geceyarısından Önce

The Magnificent Seven

Vampir İmparatorluğu

İlk Gün

Gün Doğmadan

1995 yapımı filmin gişedeki başarısı oldukça iyi olmuştur. Çekildiği döneme göre oldukça lı sevilen filmde bir aşk hikayesi anlatılmaktadır. Bu aşk hikayesinin etkileyici sahneler eşliğinde sunulması izleyiciyi memnun etmiştir. Bir trende yolları birleşen iki kişininin başladığı aşk izleyiciyi romantik bir dünyaya götürüyor.

Romantik ve dram unsurları ile harmanlanmış olan fimde Ethan Hawke'a kadın başrol oyuncusu olarak Julie Delpy eşlik ediyor. Filmin yönetmeni Richard Linklater, diğer oyuncuları ise Andrea Eckert, Erni Magnold ve Haymon Maria Buttenger şeklindedir.

Geceyarısından Önce

2013 yılında vizyona giren film 'Gün Doğmadan' adlı yapımın devamıdır. 1995 yılında çekilen ilk filmin seneler sonra tekrarının gelmesi büyük bir başarı yakalamıştır. Yıllar önce başlayan aşk bu filmde kaldığı yerden devam edecek. Jesse ve Celine birarada kalarak hayatlarını farklı bir yöne doğru taşımaya başlarlar. Romantizmin daha çok görüldüğü bu film büyük bir ilgi görmüştür.

Filmde Ethan Hawke ve Julie Delpy tekrar aynı rollerde kamera karşısına geçmişlerdir.

The Magnificent Seven

Muhteşem Yedili olarak bilinen bu film çok iyi western filmlerinden birisidir. Ayrıca 1954 yılında Japonya'da Yedi Samuray adlı bir film çekilmiştir. Bu filmin yeni versiyonu ise 1960 yılında Yedi Silahşörler olarak vizyonda yerini almıştır. 2016 yılında ise The Magnificent Seven adıyla bu harika film ortaya çıkmıştır.

Filmde Goodnight Robicheaux rolünü Ethan Hawke canlandırmaktadır. Yedi kişilik grupta biribirinden farkı kişiler yer almaktadır. Bu 7 kişi sakince kasabadan kasabaya yol alırken kendilerini büyük bir mücadelenin ortasında bulacaklar. The Magnificent Seven filminde Ethan Hawke, Chriss Pratt, Denzel Washington ve Lee Byung-hun gibi önemli isimler rol almıştır.

Vampir İmparatorluğu

Ethan Hawke bu filmde hümanist olan bir bilim insanını oynamıştır. Karakterinin adı ise Edward Dalton'dur. Filmin konusuda oldukça ilgi çekicidir. 2019 yılına gelindiğinde dünyaya bir virüs yayılacak ve herkes vampir olacaktır. İnsanlığın sonu gelmesin diye bir grup bilim insanı çalışmalar yapmaya başlarlar.

Vampir İmparatorluğu filminde Ethan Hawke'ın yanında Willem Dafoe, Sam Neill ve Isabel Lucas rol almıştır. Filmin türü ise korku ve bilimkurgu olarak dikkat çekmektedir.

İlk Gün

İki ünlü isim olan Ethan Hawke ve Denzel Washington bu filmde birlikte rol alıyorlar. Tabi bu iki ismin olduğu filmin başarılı olması muhtemeldir. 2001 yapımı film suç ve gerilim türünde bir yapımdır.

Filmin konusu, Los Angeles Polis Teşkilatında çalışan iki deneyimli narkotik polisi üzerinedir. Bu iki polis tehlikeli çeteler ve akıl almaz işler ile uğraşmak zorunda kalacaklardır. Baştan sona ilgi çekici bir film olduğu görülmektedir.