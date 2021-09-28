Dağ Kekiği Faydaları Nelerdir, Öksürüğe İyi Gelir Mi? Taş Kekiği Ne İşe Yarar, Nasıl Tüketilir?

Dağ kekiği nane ailesinden gelmekte olan bir baharat çeşididir. Besin değeri bir hayli yüksek olan bir bitkidir. Doğal antibiyotik kabul edilen kekiğin yağının, suyunun ve çayının da yararları çoktur. İçerisinde doğal vitaminler ve mineraller bulunmaktadır.



Dağ Kekiği Nedir?



Bir diğer ismi yabani kekik olan dağ kekiği, genel olarak gri yeşilimsi yaprakları ile odunsu bir bitki türüdür. Nane familyasına ait olan dağ kekiği, çiçekli bir bitki çeşididir. İçeriğinde yer alan timol, dağ kekiğinin aktif maddesidir antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.



Dağ Kekiğinin Faydaları Nelerdir?



Dağ kekiğinin çok sayıda faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekilde ifade edilmektedir:

Dağ kekiği kan basıncını düşürerek, yüksek düzeydeki tansiyonu önlemektedir.

Mantar enfeksiyonlarının ortadan kaldırılmasında etkilidir.

Gıdaların uzun süre boyunca bozulmadan korunmasını sağlamaktadır.

Üst solunum yolları rahatsızlıklarında fayda sağlamaktadır.

Kronik enflamasyon gibi olan kardiyovasküler hastalıkları engellemektedir.

Balgam söktürücü bir etkiye sahiptir.

Saç dökülmelerini önlemektedir.

Kolon kanserine karşı büyük ölçüde koruma sağlamaktadır.

Mukusları yumuşatıp akmasını sağlamaktadır.

Göğüs ağrılarının büyük ölçüde hafiflemesine fayda sağlamaktadır.

Ateş düşürücü işlevine sahiptir.

Egzama gibi cilt sorunlarının iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Saç kaybı bulunan deride, saçların bir kez daha çıkmasını sağlamaktadır.

Ağız boşluğu kanserine yakalanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır.

Bronşit hastalığında iyi gelmektedir.

Meme kanserine sebep olan hücrelerin yok edilebilmesine fayda sağlamaktadır.

Regl sancılarını azaltmaktadır.

Kırmızı kan hücrelerinin hasarını tamir etmede etkili olmaktadır.

Sivrisinek sokmalarına karşı etkili olarak kaşıntıyı azaltmaktadır.

Öksürüğe fayda sağlamaktadır.

Şeklide sıralanmaktadır.



Dağ Kekiği Öksürüğe İyi Gelir Mi?



Dağ kekiğinin uçucu yağı özellikle öksürüğü iki açıdan rahatlatmaktadır. Kekik hem bir spazm engelleyici hem de iyi bir balgam sökücü olma özelliğine sahiptir. Bu sebepten dolayı dağ kekiği sadece öksürüğü azaltmakla kalmamaktadır aynı zamanda da bronşal olan balgamı temizlemeye de destek olmaktadır.



Taş Kekiği Ne İşe Yarar?



Taş kekiğinin çok sayıda işlevi bulunmaktadır. İlk olarak görme yeteneğinin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Taş kekiği, yağda çözünebilen bir vitamin ve aynı zamanda bir antioksidan kabul edilen A vitamini açısından oldukça zengindir. Sağlıklı olan bir mukus zarını ve cildini destekleyebilmek ve koruyabilmek için gerekli olmaktadır. Böylece kekik çok daha iyi görmeyi teşvik etmektedir.



Soğuk algınlığını, öksürüğü ve boğaz ağrısını tedavi etmektedir. Taş kekiği, antiseptik ve antibiyotik özelliklerinde olup, öksürük ve soğuk algınlığı için kusursuz bir ilaçtır. Taş kekiği ayrıca bronşit tedavisi içinde de kullanılmaktadır. Kekik yağı en kuvvetli doğal antimikrobiyallerden birisidir. Bu sebeple boğaz ağrısının tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Karvakrol olan içeriği, boğaz ağrısı için en önemli kabul edilen esansiyel yağlardan bir tanesi olmasının belli başlı nedenidir.



Taş Kekiği Nasıl Tüketilir?



Taş kekiği yemeklerde sık sık kullanılmaktadır. Bunun dışında çay şeklinde de tüketilmektedir. Bir büyük fincan sıcak suyun içerisine, bir çay kaşığı kurutulmuş olan taş kekik yaprağı eklenir. Fincanın ağzını kapatılarak, kekiğin içerisinde bulunan yararlı uçucu yağların buharlaşmasını önleyerek 2 ya da 3 dakika demlenmesi için bekletilir. Dağ kekiği çayı süzülür ve tatlandırmak amacı ile bir çay kaşığı bal eklenir.