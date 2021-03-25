Bulut Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Duman Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bulut ağacı, saksıda veya açık alanda yetiştirilmesi mümkün olan bir süs bitkisidir. Budamayla şekil verilmesi mümkün olduğundan top çalılık halinde veya dağınık halde bulunabilir. Ancak genel görünümü bulutu andırır.



Bulut Ağacı Nedir? Bulut Ağacı Hakkında Bilgi



Bulut ağacı serbest bırakıldığında boyu 5 metreye kadar çıkabilen ayrıca 3 metreye kadar taçlanabilen bakımı kolay bir ağaç türüdür. Eski çağlarda çeşitli şifaları sebebiyle sıklıkla kullanılan bulut ağacının meyveleri armuda benzer. Ağaç ismini mevsime göre değişen renkli yaprakları ve çiçeklerinden alır. Ayrıca uzaktan bakıldığından dumanı veya bulutu andırır. Bulut ağacı beyaz, mor, lila, mavi, bordo ve pembe renkli çiçekleriyle estetik bir görünüme sahiptir.



Bulut Ağacı Latince İsmi



Bulut ağacı Latincede "Cotinus Coggygria" olarak bilinir. Bulut ağacı; duman ağacı, boyacı sumağı ve tetra ağacı olarak da adlandırılır.



Bulut Ağacı Özellikleri



Bulut ağacı, ilkbahar aylarında yaprak açmaya başlar. İlk çıkan yapraklar bordo renkte olur. Mayıs ayına doğru çiçek açan bulut ağacı temmuz ayına kadar çiçeklerini dökmez. Bulut ağacı mevsime ve güneşlenme seviyesine göre rengini değiştiren bir ağaçtır. Bu nedenle özellikle peyzaj tasarımında sıklıkla kullanılır. Daha fazla güneşlenen bulut ağaçlarının renkleri daha canlı olur. Kış mevsiminde yapraklarını dökmeye başlar ve fazla sulanmadan hoşlanmaz. Bu nedenle bulut ağacının bakımı oldukça kolaydır.



Bulut Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Bulut ağacı farklı mevsimlerde ekilebilir. Ancak en iyi gelişimi Ekim ve Aralık ayları arasında dikildiğinde gösterir.



Bulut Ağacı Nerede Yetişir?



Bulut ağacı Türkiye, Avrupa ve Asya'da doğal olarak yaşayan bir ağaç türüdür. Kuraklığa oldukça dayanıklıdır ve fazla su gereksinimi yoktur. Buna rağmen güneşli bol güneşli bölgelerde de yetişebilir.



Bulut Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Bulut ağacı fazla sulanmayı istemez ve toprak seçmez. Ağacın hızlı büyümesi için toprağın zenginliği etkilidir. Bu nedenle zengin topraklarda daha kısa sürede gelişir. Güneşli bölgeleri seven bulut ağacı, bol güneşte daha canlı renklere sahip olur ve uzun süre yaşayabilir. Bulut ağacının formunu bozmadan yaşayabilmesi için düzenli budamaya ihtiyacı vardır. Budamada yeni sürgün veren kısımların korunması önemlidir.



Bulut Ağacı Yaprak Döker mi?



Bulut ağacı kış mevsiminde yapraklarını döken bir ağaç türüdür.



Bulut Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Ağacın toprağının çok sıkı olmaması ve mümkünse zaman zaman havalandırılması bulut ağacı bakımında oldukça önemlidir. Suyu çok sevmeyen bir ağaç olması dolayısıyla ağacın sorun yaşamaması adına damla sulama sistemi tercih edilebilir. Ayrıca bulut ağacı saksıda veya ev içinde yetiştirilmeye uygun değildir.



Bulut Ağacı Faydaları Nelerdir?



Bulut ağacı pek çok hastalığa iyi gelir. Bulut ağacının başlıca faydaları şu şekildedir:

-Grip ve nezleden korunmayı sağlar.

-Sinüzit ve burun akıntısına iyi gelir.

-İltihaplı yaraları iyileştirir.

-Hemoroid tedavisinde kullanılır.

-Egzama gibi cilt hastalıklarında kullanılır.

-Sivilce ve akne oluşumunu engelleyerek cilde iyi gelir.

-Diş eti iltihaplanmalarını iyileştirir.

-Sindirim sistemini korur.

-İshale iyi gelir.

-Mantar ve bakterileri yok edici özelliği vardır.

-Saçları kuvvetlendirir ve dökülmeleri azaltır.

-Su çiçeğinden kaynaklanan cilt kaşıntılarını geçirir.

-Gözde arpacık oluşumunu engeller.

-Varis tedavisinde kullanılır.

-Açık yaraları iyileştirir.

-Hayvanlarda oluşan mantar ve açık yaraların tedavisinde kullanılır.

Bulut Ağacı Hastalıkları Nelerdir?



Bulut ağacında, özellikle sert rüzgarların estiği dönemlerde yapraklarında sararmalar ve solmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda bakımının doğru şekilde ve düzenli olarak yapılmadığı durumlarda bitlenme, mantarlanma ve ballık hastalığı da görülebilir.



Bulut Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Bulut Ağacı Kullanım Alanları



Bulut ağacı hoş görünümü ve rengarenk çiçekleri sebebiyle özellikle peyzaj tasarımı ve bahçe süsleme alanlarında kullanılır. Düğün, kutlama gibi organizasyon ve kutlamalarda süs bitkisi olarak kullanımı yaygındır. Ayrıca bulut ağacının yaprakları ve çiçeklerinden kumaş boyası yapımında faydalanılır. Bulut ağacı dikkat çekmesi sebebiyle sınır belirten alanlarda ayrım olarak da kullanılır.