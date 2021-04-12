Aloe Vera Saç Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Aloe Vera Saç Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Aloe vera, dünyada güneşli iklimlerde yetişen etli bir bitki olarak tanınıyor. Bu şifalı bitkinin etli yaprakları doğal ilaçlarda çok sayıda kullanımı olan bir jel içeriyor. Kullanımı kolay, çok sayıda derde etkili bir deva olan Aloe vera, saç derisini iyileştirirken, saçların hızlı ve sağlıklı bir biçimde uzamasına yardımcı olan çok sayıda amino asit ile proteolitik enzimi bünyesinde barındırıyor. Nemlendirici nitelikleri ve besleyici vitaminleri eşliğinde Aloe vera, kuru saçlar ile cilt için bitkisel yönden seçilen bir tedavi yöntemi olarak yoğun bir talep görüyor.



Aloe Vera Saç Maskesi Ne İşe Yarar?



Saçları güçlendiren ve uzatan nitelikleri ile büyük bir beğeni kazanan Aloe vera saç maskesi, bu maskeyi uygulayanlar ve bu alanda uzman kişiler tarafından doğanın insanoğluna sunduğu bir mucize olarak görülüyor. Saçlarını hızlı ama bir o kadar da sağlıklı bir şekilde uzatmak isteyenler; bu isteklerine en iyi cevabı Aloe vera saç maskesi tariflerinde buluyorlar. Saçların arzu edilen uzunluğa ulaşması bazen aylarca hatta yıllarca sürebilmektedir.



Aloe Vera Saç Maskesi Nasıl Yapılır?



Evde kolaylıkla ve pratik bir şekilde Aloe vera saç maskeleri yapılabilmektedir. Önemli olan saç maskelerinin içeriğindeki malzemelerin doğal olması ve saça sürülmeden önce alerjik bir durumun oluşmaması için vücudun küçük bir bölgesinde denenerek test edilmesidir. Aloe vera saç maskesinin en basit yapımında Aloe vera bitkisi kesilir ve içindeki jel bir kaba akıtılır. Kapta bulunan jel, blenderdan geçirilerek su gibi incecik bir kıvama getirilir. Elde edilen jel, saça ve saç diplerine masaj uygulanarak yedirilir. Yaklaşık olarak 45-50 dakika saçta bekletildikten sonra saçlar yıkanır.



Aloe Vera Saç Maskesi Faydaları



- Aloe vera, antiviral ve antifungal özellikleri ile kepeği tedavi eder ve dökülmeyi önler.

- Saç derisindeki hasarlı hücreleri onarır ve iyileştirir.

- Aloe vera jelindeki proteolitik bileşenler, saç köklerinin büyümesini uyararak saçların yeniden uzamasını sağlar.

- Saç kırılmasını kontrol ederek saç dökülmesini en aza indirir.

- Hacimli ve kalıcı saçlara sahip olunmasına yardımcı olur.

- Saç derisini rahatlatır ve tahrişi azaltır.

- Aloe verada bulunan proteinler, mineraller ve vitaminler saç köklerini besler.

- Saçların büyümesini hızlandırıcı etki gösterir.

- Saçın nemli kalmasına yardımcı eder.



Aloe vera saç maskesini saçlarının bakımı için kullananlar ve saçına Aloe vera sürenler sonuçlarından memnun kaldıklarını dile getiriyor ve Aloe vera saç maskesini sağlıklı saçlara sahip olmak isteyenlere tavsiye ediyorlar. Aloe vera ve jeli üzerinde yapılan çeşitli araştırmalar, bu mucizevi bitki jelinin kepeklerin giderilmesine yardımcı olduğunu tespit ediyor. Ayrıca bu özel bitkinin bileşikleri ile daha sağlıklı saçlara kavuşulmasına önemli etkileri olduğunu ortaya çıkarıyor.



Aloe Vera Saç Maskesi Yapımı için Tarifler



Parlak ve kepeksiz saçlar için önerilen Aloe vera saç maske tariflerinden biri: Yoğurt ile Aloe vera saç maskesi. Tarifi şöyle:



2 yemek kaşığı Aloe vera jeli ile 1 yemek kaşığı tam yağlı, sade ve şekersiz yoğurt 2 yemek kaşığı balla birlikte karıştırılır. Karışım pürüzsüz olana kadar karıştırılmaya devam edilir. Saçlar ılık su ile durulanır ve maske saça ve saç derisine masaj yapılarak uygulanır. Maske 15-20 dakika bekletilir ve daha sonra ılık su ile durulanır. Haftada bir tekrarlanması tavsiye edilmektedir.



Aloe vera jel ile yapılan bir başka tarif Hindistan cevizi yağı katılan saç nemlendirici maskedir. Bu maskenin tarifi şöyledir: 4-5 yemek kaşığı Aloe vera jel ile 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 tatlı kaşığı bal iyice karıştırılır. Elde edilen karışım saç diplerine ve saçlara sürülür. 20-25 dakika beklendikten sonra saçlar durulanır ve şampuan ile yıkanır. Bu saç maskesi ile saçların doğal olarak nemlendirilmesi sağlanır.