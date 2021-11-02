Akciğer Su Toplaması Neden Olur, Nasıl Anlaşılır? Akciğer Su Toplamasına Hangi Bölüm Vakar?

Akciğer su toplaması önemli sayılan akciğer hastalıklarındandır. Bu hastalığın belirtilerine göre tedavi yöntemleri ve teknikleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda bu tür rahatsızlığı baş gösteren hastaların iyi tetkik edilmesi ve tanının ona göre koyulması gerekmektedir.

Akciğer Su Toplaması Nedir, Neden Olur?

Göğüs boşluğunun etrafını çepeçevre sarmakta olan zarlardan meydana gelen plevra, aynı şekilde solunum sistemimizde görevli olan akciğerin dış kısmını da çevrelemektedir. Bu şekilde ayrılan iki zarın arasında kalan bölge tıpta plevra boşluğu olarak adlandırılır. Plevra boşluğundaki akciğerin solunum sisteminde kolay hareket edebilmesi için boşluk, kaygan bir sıvıyla kaplıdır. Bu sıvı akciğerdeki plevra zarı aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu sıvı akciğerin normal şekilde görev almasını kolaylaştırmaktadır.

Akciğerin su toplaması olarak bilinen plörezi, işte bu zarlar arasında bulunan sıvının miktarının artması veya emilimin azalması ile plevra boşluğunda ortaya çıkan sıvı artışıdır. Bu hastalığın tıp dilindeki diğer bir adı da plevral efüzyondur.

Akciğer Su Toplama Nedenleri ve Nasıl Anlaşıldığı

Bu hastalığının ortaya çıkmasında pek çok dış etkiler bulunmaktadır. İlk başı çeken neden verem hastalığıdır. Verem hastalığını sonucu ilgili boşlukta çok fazla sıvı birikmesi olur. Aynı zamanda akciğer kanserinde olan kanserli hücreler sebebi ile plevra duvarını zayıflar ve emilen sıvı miktarı azalır. Böyle olunca da plevra boşluğunda bulunan sıvı artar. Yani hem verem hem de kanser hastalıkları birere nedendir.

Bakterilerin etkisi ile oluşan enfeksiyonlar da bu hastalığın sebebi olabilmektedir. Örneğin bir solunum yolu hastalığı olan zatürre ile zararlı maddelerin solunması akciğeri zayıflatır. Su toplamaya neden olur.

Akciğer Su Toplamasına Hangi Bölüm Bakar ve Nasıl Tedavi Edilir?

Bu hastalığın doğru tedavi yöntemi önemlidir. Bunun için tanının dikkatli konması gerekir. Eğer hastalık enfeksiyon kaynaklı ise antibiyotik takviyesi ve takip ile kolayca şekilde atlatılmaktadır. Eğer kaynak verem hastalığı ise da ise ilaç tedavisi, uzman doktor takibinde ana tedavi ile birlikte uygulanır. Buna dahiliye ve göğüs hastalıkları birimi bakmaktadır.

Akciğer kanseri su toplama nedeni ise onkoloji birimi ile birlikte tedavi uygulanır. Eğer hastalığın ileri boyutlara geldi ise cerrahi müdahale ile akciğer duvarında bulunan su tahliye edilir. Ayrıca kanserli hücrelerin temizlenmesi de sağlanarak plevradaki hücrelerin görevini tam yapması sağlanır. Bu tedavi süreçleri ilaçla takip ediliyorsa daha kısa sürerken cerrahi müdahale işi daha da uzatabilir.

Akciğer Su Toplama Belirtileri

Akciğer su toplamasının en önemli belirtisi göğüs kafesinde meydana gelen şiddetli ağrıdır. Çünkü sıvı miktarının artması göğüs kafesine baskı yapar. Nefes daralması, nefes almada çekilen güçlükler ve nefes alırken sanki bir sürtünme hissi hissetmek bu hastalığın diğer belirtileridir. yapmaya başlar. Bu da özellikle hareket esnasında hastayı rahatsız etmektedir.

Her hastalık gibi akciğer su toplamasının erken teşhisi, hastalığın tedavi sürecini iyi boyutlara götürür. Meydana gelecek daha zararlı durumları önüne geçilir. Tek başına bu hastalık ile mücadele etmek kolaydır. Ancak hastalığın ortaya çıkmasında başka etkenler bulunuyorsa, tedavi daha da zorlu bir sürece girer.