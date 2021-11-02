Ağız Kenarında Yara Neden Olur, Ne İyi Gelir? Ağız Kenarındaki Çatlak Ve Yaralar Hangi Vitamin Eksikliğinden Olur?

Ağız kenarındaki yaraları geçirmek için birçok bitkisel yöntem bulunmaktadır. Bu bitkisel yöntemleri kullanarak ağız kenarındaki yaralardan doğal yollardan kurtulabilirsiniz.

Ağız Kenarında Yara Neden Olur?

1) Ağızdan Nefes Alarak Uyumak

Ağızdan nefes alarak uyumak zararlı bir alışkanlıktır. Bu durumda mutlaka kişi gece yatarken burundan nefes alarak uyumalıdır. Burundan nefes alarak uyuyarak ağız kenarında çıkan yaraları engelleyebilirsiniz. Ağız kenarındaki yaraların en büyük nedenleri arasında ağızdan nefes alarak uyumak gelmektedir. Aynı zamanda ağız içerisinde bakterilere de neden olmaktadır.

2) Rüzgarlı Havaya Maruz Kalmak

Aşırı bir şekilde rüzgarlı hava maruz kalmak ve kötü hava koşulları yine ağız kenarında yaraya neden olmaktadır. Eğer bir kişide sürekli olarak dudak çatlağı ve ağız kenarında yara ortaya çıkıyorsa aşırı bir şekilde rüzgarlı havaya maruz kalıyor olabilir. Bundan dolayı da rüzgarlı havadan uzak durmak gerekir

3) Alerjik Etmenler

Alerjik etmenler de yine dudak ve ağız kenarı yarasına neden olmaktadır. Alerjik etmenler dudak çatlaklıklarına sebebiyet vermektedir. Alerji dudak alerjisine sebebiyet verebilir. Dudak hassasiyeti de ortaya çıkmaktadır. Alerjik etmenler pek çok kişide dudak ve ağız kenarı yarasına neden olabilir.

Ağız Kenarında Yaraya Ne İyi Gelir?

1) Karbonat

Ağız kenarı yarası denilince akla ilk gelen bitkisel ve doğal çözümler arasında karbonat gelmektedir. Karbonat ağız içinde ortaya çıkmış olan lezyonları yok etmek amacı ile kullanılmaktadır. Bir miktar karbonatı ağız içerisinde ortaya çıkmış olan yaraya koyun. Ardından bir süre bekleyin. Ağız yarası için günde bu karbonat tedavisini iki kez olmak üzere yaparak kısa süre içerisinde ağız kenarı yaralarından kurtulabilirsiniz.

2) Tuz

Ağız kenarı yaraları için yapacağınız bir diğer doğal tedavi ise tuzdur. Tuzlu su ile birlikte ağız kenarında ortaya çıkmış yaraya gargara yapın. Gargara tedavisi ağız kenarı yaraları için en çok tercih edilen tedavi şeklidir. Bu tedaviden kısa süre içerisinde sonuç almak mümkündür.

3) Aloe Vera

Cilt için mucizevi bitkisel yağlar arasında aloe vera yağı gelmektedir. Aloe vera yağı ağız içi yaraları için oldukça fazla tercih edilmektedir. Bundan dolayı aloe vera yağını tercih ederek ağız içerisinde ve ağız kenarında ortaya çıkmış olan yaraları hızlı ve kesin bir şekilde tedavi edebilirsiniz. Aynı zamanda aloe vera jeli bu yaraların tedavisinde en çok tercih edilen tedavi şeklidir.

4) Meyan Kökü

Ağız kenarında ortaya çıkmış olan yaraların yok edilmesi için pek çok bitkisel yöntem vardır. Meyan kökü de en etkili bitkisel yöntemler arasında yer almaktadır. Meyan kökünü tercih ederek ağız içerisinde ortaya çıkmış olan yaraları kısa süre içerisinde geçirebilirsiniz. Meyan kökü aynı zamanda acıları da dindirici özelliği bulunmaktadır. Ağız kenarında ortaya çıkmış olan yaralardan ötürü kaynaklanan acıların yok edilmesi açısından meyan kökü çok önemlidir.

Ağız Kenarındaki Çatlak ve Yaralar Hangi Vitamin Eksikliğinden Olur?

Ağız kenarında ortaya çıkmış olan yaralar a ve c vitamini eksikliğinden kaynaklanır.