Yulaf Unlu Portakallı Kek Tarifi

Yumurtaları derin bir kaba kırın ve toz şekeri ekledikten sonra Arçelik Resital Mikser ile 10 dakika boyunca çırpın. Krema kıvamına gelen karışıma yulaf unu, sıvı yağı, portakal suyunu ekleyip Arçelik Resital Mikser ile karıştırmaya devam edin ve ardından diğer malzemeleri ekleyin.Harcınıza çikolata parçalarını ilave ederek spatula yardımı ile karıştırın.Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın.180 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da 35 dakika pişirinKekinizi oda sıcaklığında soğuttuktan sonra kalıptan çıkarıpArçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi’nde hazırladığınız demlenmiş çay eşliğinde kekinizi servis edebilirsiniz.Afiyet olsun!Sponsorlu İçerik