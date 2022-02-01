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Yulaf Unlu Portakallı Kek Tarifi

#Yulaf Unlu Portakallı Kek Tarifi#Cct_Mucize-Lezzetler#Cct_Arcelik-Mucize-Lezzetler
Yulaf Unlu Portakallı Kek Tarifi

Çay eşliğinde keyfi, lezzeti ve portakal kabuğunun mis gibi kokusu olan nefis portakallı kek tarifi…

  1. Yumurtaları derin bir kaba kırın ve toz şekeri ekledikten sonra Arçelik Resital Mikser ile 10 dakika boyunca çırpın. 
  2. Krema kıvamına gelen karışıma yulaf unu, sıvı yağı, portakal suyunu ekleyip Arçelik Resital Mikser ile karıştırmaya devam edin ve ardından diğer malzemeleri ekleyin.
  3. Harcınıza çikolata parçalarını ilave ederek spatula yardımı ile karıştırın.
  4. Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın.
  5. 180 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da 35 dakika pişirin
  6. Kekinizi oda sıcaklığında soğuttuktan sonra kalıptan çıkarıp
  7. Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi’nde hazırladığınız demlenmiş çay eşliğinde kekinizi servis edebilirsiniz.
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Afiyet olsun!

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#Yulaf Unlu Portakallı Kek Tarifi#Cct_Mucize-Lezzetler#Cct_Arcelik-Mucize-Lezzetler

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