Yılın en sportif erkek buluşması Men’s day!

18 delikli sahada, 51 oyuncu mücadele etti. Oyuncular arasında Hamit Altıntop, Erdinç Ünlüer, Serdal Erdoğan, Claus Lassen, Kerem Metin, Aytekin Uyar, Moris Biçaco, Ayhan Elmas, Prof Dr. Hakan Özyuvacı gibi isimler yer alırken turnuva sonrası gerçekleşen ödül töreni iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi. Süleyman Orakçıoğlu ve zarif eşi Ahu Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu, Tuan Tunalı, Cihan Nacar, Volkan Karataş, Lara Keçeli katılan ünlü isimler arasındaydı. Hürriyet Gazetesi Kelebek ailesinin değerli yazarları, meslektaşlarım Sevgili Onur Baştürk ve Orkun Ün de bizi yalnız bırakmadı. Etkinlikte davetliler belirlediğimiz konsepte uygun olarak siyah ve kırmızı renk tercihli kıyafetlerle katıldılar.





Etkinlik sonunda, düzenlenen turnuvanın kazanan isimlerine ödüller takdim edildi. Turnuvada A kategorisinde kazanlar sırasıyla Murat Şansel, Ayhan Elmas, Henrik Holtoft, Erdem Yılmaztürk ve Serdal Erdoğan oldu. B kategorisinde Cavit Ersoy, Hasan Koç, Hamit Altıntop, Şeref Kabuk ve Mehmet Saraçoğlu ödüllerini aldı. C kategorisinde ödülleri Samet Karatekin, Nihat Doğu, Arda Obuz, Taner Ankara ve Arif Can Kaman kazandı. Turnuvanın Gross ödülünü Serdal Erdoğan, Longest Drive ödülünü Ali Arıkonmaz, Nearest to the Pin ödülünü ise Baha Telli aldı. Tüm kazanları gönülden tebrik ediyorum.

Erkek modası, bakımı ve sağlığının öncü markalarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte benim moderatörlüğümde ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile erkek modası üzerine konuştuk.

“Bazen Hayatın stresini, yükünü azaltmak ve sosyal dayanışmaların içinde olmak gerekiyor. Bugün güzel bir organizasyonda, dayanışma içinde güzel bir iş ortaya çıkardık. Kendimizi ifade edebileceğimiz samimi bir ortamda güzel vakit geçirerek paylaşımlarımız oldu.”







“Marka olarak önemsediğimiz, yük azaltmak. Bunu ürünlerimizde ve ürün kalitemizde ön planda tutuyoruz. Kilo, boy gibi fiziksel görüntüyü iyi göstermenin yanı sıra, ürünlerimizin kumaşlarının da iyi olmasını önemsiyoruz. Kıyafete yiyecek-içecek döküldüğünde ‘bu leke çıkar mı’ sorunundan tüketicileri uzaklaştırmak, soğuk zamanlarda termal dediğimiz ürünler kişiyi sıcak tutabilecek ya da en sıcak günde bile doğal klima özelliği taşıyan ürünlerle bu sorunları ortadan kaldırmak koleksiyonumuzda ana unsurlar haline geldi. Bunların dışında karbon ayakizi, özellikle nötr karbon ve bunlara bağlı olarak üretim yapmak çok önemli. Son zamanlarda, sanal evren dediğimiz metaverse çok gündemde. Önümüzdeki günlerde Metaverste ilk mağazamızı açacağız. NFT koleksiyonlarımız hazır. Avatarla servis yapabilecek o dijital dönüşümün kurgusu içindeyiz.”

“Pandemiyle birlikte koleksiyonlarımızda zamansız, cinsiyetsiz ve oversize parçalar ön plana çıktı. Üretimde iklim krizini dikkate alarak hareket ediyoruz. Sürdürülebilir ürünleri hedefliyoruz. Dijitalleşme ile birlikte kağıt ve su kullanımını aza indirmeyi dikkate alıyoruz. Yeni nesil tüketicinin taleplerine karşılık veriyoruz. Biz kendi adımıza lüksün tanımını yeniden yapıyoruz. Lüksü ulaşılabilir hale getiriyoruz bu yüzden dünyaca takip edilen ve ilgi gören bir marka haline geldik”

Men’s Day etkinliğinde, etkinlik sponsorlarımızdan biri de Vitabiotics ‘ti. Erkek modasının dışında etkinlik içinde sporcu beslenmesinde öne çıkan içerikleri, segmente özel vitaminleri konuştuk. Men’s Day üyelerinin dikkatle dinlediği bölümde Vitabiotics Türkiye Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar Ermiş sporcu beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri ve ek gıdalar hakkında bilgileri davetlilerle paylaştı.

Yaşayışımız, beslenmemiz, fizyolojimiz farklıyken ihtiyacımız olan vitamin mineral destekleri de birbirinden farklı oluyor. Erkeklerin özellikle enerji, antioksidan, kas, kemik, saç ve cilt sağlığında desteğe ihtiyacı var. Bu farklılıklardan yola çıkarak Vitabiotics ailesi olarak erkeklerin ihtiyaçlarını düşünerek 23 yıl önce Wellman’i geliştirdik. Wellman; L-karnitin, L-arjinin, Ginseng ve Çinko dahil 29 mikro besin içeriğini tek tablete sığdırarak, erkeklere özel bir destek sağlıyor ve iyilik halini desteklemeye yardımcı oluyor. Prof. Arnold Beckett ve ekibi tarafından geliştirilen Wellman, İngiltere’de birçok profesyonel sporcu tarafından antrenmanlarda kullanılıyor.

Men’s Day organizasyonuna varlığı ile değer katan bir diğer destekçimiz de 30 yıllık hekimlik tecrübesiyle saç ekimi ve tedavilerinde uluslararası bir marka haline gelen Dr. Servet Terziler’di. Kişiye özel hizmet verdiği İstanbul’un merkezinde yer alan kliniğinde Türkiye’nin sağlık turizmine önemli katkılarda bulunan Dr. Terziler davette saç ekimi ve saç tedavileri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Erkeklerin saç dökülmesinin %99 nedeninin genetik faktörler olduğunu belirten Terziler; bugüne kadar genetik analizlerle geliştirilen ve gene göre saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olan tedavi yöntemlerinin denenmediğini vurguladı.

“Türkiye yaklaşık 1 buçuk milyar dolarlık bir saç ekim cirosuna sahip. Kliniğimizde, saç ekmeden saçı çoğaltma sistemlerini uygulayıp, kişiye özel, gen analizlerinden yola çıkılarak tedaviler oluşturuyoruz.

Son olarak varlığıyla davetimize değer katan destekçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sağlığa, spora bu kadar duyarlı oldukları ve bizimle bu yolda yürüdükleri için SanDeco ailesine, davet soframızı hikayesi olan ürünleri ile şıklaştıran ADCO ailesine, takım oyuncularına sahaya çıkmadan önce şekersiz ama tatlı atıştırmalıklar sunan Züber ailesine çok teşekkür ederim. Sağlık ve spor içerikli nice güzel projelerde birlikte olmak dileğiyle.