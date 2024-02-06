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Turhan Esener’e hüzünlü veda

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#Turhan Esener#İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı#Prof. Dr. Esener
Turhan Esener’e hüzünlü veda
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 08:46

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nın babası ve eski Çalışma Bakanı Prof. Dr. Turhan Esener son yolculuğuna uğurlandı.

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99 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Esener, dün öğle vakti Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Turhan Esener, Cenova Üniversitesi’nde hukuk doktorası yaptı.

Turhan Esener’e hüzünlü veda

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nin dışında Fransa ve Strazburg’daki üniversitelerde dersler veren Prof. Dr. Esener, iki dönem bakanlık yapmıştı.

Turhan Esener’e hüzünlü veda

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#Turhan Esener#İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı#Prof. Dr. Esener

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