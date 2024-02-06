Turhan Esener’e hüzünlü veda

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99 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Esener, dün öğle vakti Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Turhan Esener, Cenova Üniversitesi’nde hukuk doktorası yaptı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nin dışında Fransa ve Strazburg’daki üniversitelerde dersler veren Prof. Dr. Esener, iki dönem bakanlık yapmıştı.