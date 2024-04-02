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Türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

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#Hilal Özdemir#Hilal Özdemir Muhtar#Suadiye
Türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 12:19

Türkücü Hilal Özdemir Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz aylarda muhtar adayı olduğunu açıklayan ünlü türkücü Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu.

Türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

Büyük mutluluk yaşayan sanatçı duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla. Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

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#Hilal Özdemir#Hilal Özdemir Muhtar#Suadiye

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