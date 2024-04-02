Türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

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Geçtiğimiz aylarda muhtar adayı olduğunu açıklayan ünlü türkücü Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu.

Büyük mutluluk yaşayan sanatçı duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla. Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."