Tiyatronun acı günü! Doğan Bavli hayatını kaybetti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Bavli’nin vefat haberini şu şekilde duyurdu: "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavliyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosuna başsağlığı dileriz."

Doğan Bavli için bugün saat 11.00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesinde tören düzenlenecek. Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camiinde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığında toprağa verilecek.

DOĞAN BAVLİ KİMDİR?

1941 yılında İstanbul'da doğdu. 1961’de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları’na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlendi. Sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.