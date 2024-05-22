Züleyha Hanım’ın evindeki altın heykel Gelinim Mutfakta'da gündem oldu

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Kanal D’nin hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekrana gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ya Züleyha Hanım’ın evinde yer alan Altın Heykel damga vurdu. Zeynep Kalyon’nun kayınvalidesi Züleyha Hanım’ın yaşadığı evin içinde yer alan 1.5 kg ağırlığında 18 gram saf altın heykel programda tartışma yarattı.

Dubai’den satın alınan altın heykelin günümüzdeki değerinin 3 milyona yakın olduğunu öğrenen gelin ve kayınvalideler duydukları rakam karşısında şoke oldu. Züleyha Hanım, aldığı eleştiriler karşısında bir hayli sinirlenirken ev almak yerine yatırımını heykele yaptığını söyleyerek gelin ve kayınvalideleri bir kez daha şaşırttı.

