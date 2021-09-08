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Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon tanıtımı yayınlandı
Zuhal Topal Yemekteyiz programı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan Zuhal Topal, yeni sezon için TV 8 ile anlaşmıştı. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yemekteyiz, Zuhal Topal ile TV8 ekranlarında başlıyor. TV8'in merakla beklenen yarışması Yemekteyiz, ünlü sunucu Zuhal Topal ile sevenleriyle buluşuyor. Her hafta yarışmacıların büyük bir çaba sarf ederek yemeklerini rakiplerine sunduğu Zuhal Topal ile Yemekteyiz 13 Eylül Pazartesi günü sizlerle buluşacak. Sezonun ilk bölümünde erkek yarışmacılar mücadele edecek.