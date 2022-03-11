Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emral kimdir?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz’in 7-10 Mart haftasındaki yarışmacılarından biri olan Emral Dil, diğer bir erkek yarışmacı olan Uğur Erdönmez ile yaşadığı tartışmalarla dikkatleri üzerine çekti. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emral hakkında bilgiler…



Henüz 21 yaşında olan Emral Dil, aslen Ordulu ancak hayatını anne-babası ile birlikte İstanbul’da sürdürüyor. Asıl mesleği giyim modelisti olan genç yarışmacı, kasiyerlik yapıyor. “ Kolay bir şey bulamazlar, çok iddialıyım ve bu haftanın birincisi benim.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.