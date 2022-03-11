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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emral kimdir?

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Zuhal Topalla Yemekteyiz Emral kimdir

Zuhal Topal'la Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacılarından biri de Emral Dil oldu. Yarışmanın en genç ismi olan Dil, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 128. Bölümde yarıştı ve rakiplerinden toplamda 18 puan aldı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emral kimdir?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz’in 7-10 Mart haftasındaki yarışmacılarından biri olan Emral Dil, diğer bir erkek yarışmacı olan Uğur Erdönmez ile yaşadığı tartışmalarla dikkatleri üzerine çekti. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emral hakkında bilgiler…

Henüz 21 yaşında olan Emral Dil, aslen Ordulu ancak hayatını anne-babası ile birlikte İstanbul’da sürdürüyor. Asıl mesleği giyim modelisti olan genç yarışmacı, kasiyerlik yapıyor. “ Kolay bir şey bulamazlar, çok iddialıyım ve bu haftanın birincisi benim.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emral#Emral Kimdir

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