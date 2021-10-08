Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı? İşte 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu

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BirZuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu cuma akşamı netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Çağla Hanım, Şerife Hanım, Fatma Hanım, Tarık Bey ve Berfu Bey hünerlerini gösterdi. 4-8 Ekim haftasında 5. günde yarışan Tarık Bey'e Çağla Hanım'ın 9 puan vermesi tartışmalara neden oldu. Zuhal Topal'ın gün sonunda açıkladığı puanlar ile Çağla Hanım 18. puanla 5. oldu. 30 puan alan Tarık Bey ise haftanın birincisi seçildi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Heyecan dolu maratonun ardından sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada bir haftalık puanlar tek tek açıklandı. Rekabetin eksik olmadığı haftanın sonunda verilen oylar belli oldu.

Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 18 puan alan Çağla Hanım haftanın beşincisi oldu. Çağla Hanım büyük ödüle veda etmenin üzüntüsünü yaşarken 2 yarışmacı ise eşit puanlar aldı.

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Şerife Hanım ve Fatma Hanım toplamda aldığı 23 puanla haftanın dördüncülüğünü paylaşarak 15 bin TL'lik ödüle veda etti. Yarışmacılardan 24 puan Zuhal Topal'dan ise 6 puan alan Tarık Bey, toplamda 30 puanla haftanın birincisi seçildi. 15 bin TL'nin sahibi olan Tarık Bey büyük sevinç yaşadı.

Birinciliği 1puan farkla kaybeden Berfu Bey ise 29 puanla haftanın ikincisi oldu. Berfu Bey Zuhal Topal'dan 8, yarışmacılardan ise 21 puan aldı.