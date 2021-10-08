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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı? İşte 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Tv8#Yarışma
Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TLyi kim kazandı İşte 8 Ekim Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, haftanın finalinde belli oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen gündüz kuşağı yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü geldi çattı. Tarık Bey'in yarıştığı cuma günü verilen puanların açıklanması ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı 15 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Çağla Hanım'ın verdiği 9 puan final masasında hararetli tartışmalara neden olurken, en yüksek puanı alan haftanın birincisi büyük sevinç yaşadı. Peki, bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın kazananı.

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BirZuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu cuma akşamı netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Çağla Hanım, Şerife Hanım, Fatma Hanım, Tarık Bey ve Berfu Bey hünerlerini gösterdi. 4-8 Ekim haftasında 5. günde yarışan Tarık Bey'e Çağla Hanım'ın 9 puan vermesi tartışmalara neden oldu. Zuhal Topal'ın gün sonunda açıkladığı puanlar ile Çağla Hanım 18. puanla 5. oldu. 30 puan alan Tarık Bey ise haftanın birincisi seçildi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Heyecan dolu maratonun ardından sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada bir haftalık puanlar tek tek açıklandı. Rekabetin eksik olmadığı haftanın sonunda verilen oylar belli oldu.

Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 18 puan alan Çağla Hanım haftanın beşincisi oldu. Çağla Hanım büyük ödüle veda etmenin üzüntüsünü yaşarken 2 yarışmacı ise eşit puanlar aldı. 

Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TLyi kim kazandı İşte 8 Ekim Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu

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Şerife Hanım ve Fatma Hanım toplamda aldığı 23 puanla haftanın dördüncülüğünü paylaşarak 15 bin TL'lik ödüle veda etti. Yarışmacılardan 24 puan Zuhal Topal'dan ise 6 puan alan Tarık Bey, toplamda 30 puanla haftanın birincisi seçildi. 15 bin TL'nin sahibi olan Tarık Bey büyük sevinç yaşadı.

Birinciliği 1puan farkla kaybeden Berfu Bey ise 29 puanla haftanın ikincisi oldu. Berfu Bey Zuhal Topal'dan 8, yarışmacılardan ise 21 puan aldı. 

 

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Tv8#Yarışma