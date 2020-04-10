Zuhal Topal neden yok? Açıklama geldi: Zuhal Topal’la Sofrada haftanın finali yeni bölümü saat kaçta?

Zuhal Topal’la Sofrada'da final bölümüyle ilgili değişiklik yapıldı. Cuma günleri haftanın finaliyle ekrana gelen Zuhal Topal’la Sofrada’nın her zamanki saatinde kolaj bölümü yayınlanacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü neden yok? Zuhal Topal'lada eleme ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının eleme bölümünü merak edenler için detaylar...

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Zuhal Topal'la Sofrada'da haftanın finalinin 16.00'da başlaması bekleniyordu ancak yayın akışında değişikliğe gidildi. Zuhal Topal'la Sofrada'nın resmi sosyal medya hesabından Zuhal Topal'la Sofrada ile ilgili değişiklik paylaşıldı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Zuhal Topalla Sofrada haftanın finali bu akşam 20.30’da #FOX’ta! Tüm hafta boyunca neler yaşandı? Merak edenler için kolaj bölümü 16.00’da FOX’ta başlıyor!"

KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ

Zuhal Topal'la Sofrada'da koronavirüs sonrası format değiştirdi. 6 Nisan itibariyle Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları program tarafından belirlenen evlerde yarışıyor.