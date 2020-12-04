Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 4 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada para ödülünü kazanan isim ve haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı 4 Aralık Cuma günü ekranlara geldi. 30 Kasım Pazartesi gününden başlayarak 4 Aralık Cuma gününe kadar bir hafta boyunca yarışan Kübra Hanım ve Nuray Hanım, en az puanı alarak birinciliğe veda eden ilk isimler oldu. Haftanın üçüncüsü ise 27 puanla Dilan Hanım oldu. Kayınvalidelerin Kübra Hanım'ın yemeklerine yaptığı yaptığı tadımın ardından Zuhal Topal’la Sofrada birincisi olarak 15 bin TL'nin sahibi iki gelin oldu. Yarışmacılar 33 puan alarak haftanın kazananı oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan puanlamanın ardından açıklandı. Yarışmanın son gününde Kübra Hanım en az puanı alarak birinciliğe veda etti. Haftanın birincisi ise Maysa ve Nazlı Hanım oldu. Nazlı Hanım kayınvalidelerden 25 Zuhal Topal'dan ise 8 puan aldı. Maysa Hanım da kayınvalidelerden 24 Zuhal Topal'dan ise 9 puan aldı. İki yarışmacı böylece toplam 33 puanla 15 bin TL değerindeki hediye çekinin sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 3 Aralık puan durumu perşembe günü belli oldu. Kayınvalidelerin yarışmacı Kübra Hanım'a verdiği puanla şöyle gelişti;

Fatma Hanım: 4 puan

Sakine Hanım: 4 puan

Naciye Hanım: 2 puan

Menşure Hanım: 3 puan