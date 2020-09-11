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Haber Giriş: 11.09.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 11 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu

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Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 11 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu
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Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında, kayınvalidelerin verdiği puanların ardından haftanın kazananı açıklandı. Gülseher Rüstemoğlu ve kayınvalidesi Zarife Rüstemoğlu'nun yarıştığı final gününde birinci olan isim hediye çekini kazandı. 11 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada birincisi 34 puan aldı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı.

Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın finali geldi çattı. Yeni haftanın açılışını 7 Eylül Pazartesi günü yapan Zuhal Topal’lanın 11 Eylül tarihli bölümünde haftanın kazananı belli oldu. Zuhal Topal'lada finalinde Gülseher Rüstemoğlu ve kayınvalidesi Zarife Rüstemoğlu yarıştı. Kayınvalidelerin yaptığı tadımın ardından Zuhal Topal’la birincisi olan ikili 15 bin TL’nin sahibi oldu. 

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi final anında belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde Gamze Hanım 34 puanla haftanın kazananı oldu. Böylece Gamze Hanım 15 bin TL'lik hediye çekini almaya hak kazandı. 

DÖRT GÜNDE VERİLEN PUANLAR

Ayşe Aslandoğdu için verilen puanlar

Nadide: 5
Zarife: 4
Zeliha:5
Nurcan 5
Zuhal Topal: 7

Özge Onarıcıoğlu için verilen puanlar

Nurcan: 6
Nadide: 4
Zeliha: 5
Zarife: 5
Zuhal Topal: 6

Duygu Vezir Güzel için verilen puanlar

Zarife: 5
Neslihan:4
Zeliha: 4
Nurcan: 4
Zuhal Topal: 5

Gamze Çetin için verilen puanlar

Neslihan: 7
Zarife: 7
Zeliha: 6
Nadide: 6
Zuhal Topal: 8

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