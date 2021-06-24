Züğürt Ağa'nın oyuncuları kimler? Züğürt Ağa nerede çekildi? İşte Züğürt Ağa filmi hakkında ayrıntılar

Züğürt Ağa, Şanlıurfa'nın Sultantepe Köyü’nde çekildi. Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'ın yaptığı, senaryosunu ise usta isim Yavuz Turgul'un kaleme aldığı Züğürt Ağa filmi, yayınladığı dönem büyük ses getirmiş günümüzde ise halen beğeniyle izlenmektedir. İşte Züğürt Ağa'nın konusu ve oyuncuları...

Haraptar adlı köyün ağası, yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey bir anda tersine döner. Köylüler ağanın ambarındaki ürünleri satıp, İstanbul'a göç ederler. Bir süre sonra Ağa da topraklarını satıp İstanbul'a yerleşir. Yanında ise annesi, karısı, çocukları ve ölen babasının ikinci eşi Kiraz dışında kimse yoktur. Üstelik hayatı boyunca başkalarına hükmeden Ağa için burada yaşama tutunmak oldukça zor olacaktır. İstanbul'da yoksullaşan ve ailesinin geçimini sağlayamayan Züğürt Ağa sonunda eşi tarafından da terkedilir. Ağa'ya destek veren tek kişi ise Kiraz'dır.

Ünlü isimler Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel’in başrolleri paylaştığı yapımda, Atilla Yiğit, Can Kolukısa, Bahri Selin, Ayla Arslancan gibi pek çok yardımcı oyuncu da rol almıştır.

En lezzetli yemek tarifleri burada