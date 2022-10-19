Zirvenin sahibi Üç Kız Kardeş oldu…

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Üç Kız Kardeş yayınlanan son bölümü ile izleyiciye hüzünlü dakikalar yaşattı. Kiraz’ın babasının Somer olduğunu öğrenen Türkan’ın güveni, Somer’e ve Somer’in ailesine karşı kırıldı. Nesrin ve Türkan’ın yaptığı konuşmada; Nesrin’in kızının yanında durması izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Türkan’ın vereceği karar sosyal medyada çok konuşuldu. Türkan, anne evine mi gidecek yoksa Somer’le kalıp çocuğunu büyütmeyi mi tercih edecek?
Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.
Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” salı akşamları Kanal D’de…