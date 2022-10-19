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Zirvenin sahibi Üç Kız Kardeş oldu…

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 10:47

Kanal D’nin her salı ilgiyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş, yayınlanan son bölümüyle 20+ ABC1 kategorisinde 6,66 reyting ve 17,51 izlenme payı, AB kategorisinde 6,05 reyting ve 17,86 izlenme payı, TOTAL kategorisinde ise 6,40 reyting ve 17,96 izlenme payı ile tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

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Üç Kız Kardeş yayınlanan son bölümü ile izleyiciye hüzünlü dakikalar yaşattı. Kiraz’ın babasının Somer olduğunu öğrenen Türkan’ın güveni, Somer’e ve Somer’in ailesine karşı kırıldı. Nesrin ve Türkan’ın yaptığı konuşmada; Nesrin’in kızının yanında durması izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Türkan’ın vereceği karar sosyal medyada çok konuşuldu. Türkan, anne evine mi gidecek yoksa Somer’le kalıp çocuğunu büyütmeyi mi tercih edecek?

Zirvenin sahibi Üç Kız Kardeş oldu…

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Yiğit Dikmen, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Zirvenin sahibi Üç Kız Kardeş oldu…

 Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” salı akşamları Kanal D’de…

 

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

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