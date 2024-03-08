Zirvenin adı: İnci Taneleri... 8 Mart unutulmadı!

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ACISINI İÇİNE GÖMEN DİLBER SAHNEDE

İnci Taneleri yayınlanan son bölümü ile izleyicileri ekrana kilitledi. Yaraları ve acıları ile hastaneden taburcu olan Dilber’i ilk arayan kişi patronu Kamuran oldu ve Dilber’den çalışmasını istedi. Dilber görünen yaralarını makyaj ile kapattı, görünmeyen yaralarının üzerini örttü ve sahneye çıktı. Mikail Yalçın’ın “Bakma Bana” şarkısı ve Yılmaz Erdoğan’ın şiiri eşliğinde gelen bu sahne tüm Türkiye’nin kalbini sızlattı.

AZEM VE ZERRE’DEN DİLBER’E BÜYÜK SÜRPRİZ

Zahir’in Dilber’e yaptıklarından sonra Azem ve Zerre boş durmadı ve Zahir’in kardeşinin evini buldu. Tek amaçları Dilber’i oğluna kavuşturmak olan ikili hastane çıkışı Dilber’e büyük bir sürpriz yaptı. Ellerinde çiçekler ile oğlunu karşısında gören Dilber, mutluluktan göz yaşlarını tutamadı. Bir anne ve oğlunun kavuşmasının ekrana geldiği bu sahne seyircilerinde yüreğini sızlattı.

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CİHAN GERÇEK HİKAYESİNİ ELİF’E ANLATTI

Elif hastaneden çıkarken karşısında Cihan’ı görünce şok oldu. Cihan Elif’e neden telefonlarını açmadığını sordu, Elif ise Cihan’ı nazikçe reddetti. Cihan gitmek isteyen Elif’i durdurarak gerçek hikayesini dinlemesi için onu ikna etti. Ailesiyle ilgili gerçekleri ilk defa Elif’le paylaşması ikilinin yakınlaşmasını sağladı. Cihan ve Elif ilişkisinin ne şekilde ilerleyeceği ise dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

TÜM KATEGORİLERDE 1’İNCİ

İnci Taneleri’nin yedinci bölümü yine izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Heyecanın ve temponun bir an olsun düşmediği bölüm üç kategoride de yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları, şarkıları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

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GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.