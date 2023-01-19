Zeynep'in en zor gecesi... Babasının hastalığını ilk kez açıkladı!

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Dizinin yeni bölümünde;

Doruk ve Sitare toplantı sonrası aldıkları küçülme kararını çalışanlarla da paylaştılar. Bu durum ajansta kaosa neden oldu.

Kadir'in uyuşturucu kuryesi olduğu yönündeki haberler Mine'nin çabasıyla internete düştü. Melek, Zeynep'in babası hakkında çıkan haberleri okuyunca, onun yıllar önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi.

Sitare ile gelişmeleri konuşmak isteyen Ozan, beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Burada bir tane oyun kurucu var... O da benim! Hepiniz benim oyuncağımsınız.

Doruk, ajansı içinde bulunduğu dar boğazdan kurtarmak için lansman organize etti. Durumu Sitare ile paylaşan Doruk, Ozan ve Zeynep'in geceye özel olarak hazırlanmasını istedi.

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Doruk'un özenerek hazırladığı organizasyona, Zeynep'in babasıyla ilgili yaptığı konuşma damga vurdu.

Benim babam çocuk gibidir. O dünyanın en masum insanıdır...

Melek, yaşanan tatsızlıktan dolayı kendini suçlayan Doruk'u sözleriyle sakinleştirdi ve onu gecenin yıldızı olduğuna ikna etti.

Zeynep'in yaşadıklarına canlı yayında şahit olan Kadir, kızını kapıda karşıladı.

Melek, Fevzi'yi köşeye çekerek Zeynep ile ilgili gerçeği bildiğini söyledi ve planlarından bahsetti.

Kollarımı açtığımda bana tokadı basmayacak kim var? Kadir!

Fevzi, Melek'in isteğiyle onu Kadir ile buluşturdu. Zeynep'in maddi gücünden sonuna kadar faydalanmayı kafasına koyan Melek, Kadir'e Zeynep'i çok sevdiğini söyledi ve bu buluşmadan kimseye bahsetmemesini istedi.

MELEK VE KADİR YILLAR SONRA YAN YANA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Fevzi'nin hareketlerinde şüphelenen Sitare, çok geçmeden onu sorguya çekti.



Köşeye sıkışan Fevzi, Sitare'ye Melek'in her şeyi bildiğini anlattı.

Söylediğin bu yalanlar bir gün ayağına dolanacak Fevzi!

Zeynep'in gönlünü almak için evine giden Doruk, beklediği karşılığı göremedi.

Doruk, bahçede Kadir ile oturup uzun uzun sohbet etti.

Kadir, günler sonra bir kez daha Melek ile buluşmak için sahile gitti ancak bu kez kavuşmanın beklenmedik bir de şahidi vardı: Sitare!

Zeynep ile yapacağı çekimin iptal olduğunu Sitare'den öğrenen Ozan, öfkeden deliye döndü.

Ozan, Doruk'tan hesap sormak için ajansa gidince sesler yükseldi. İkili arasındaki tartışmayı Zeynep de gördü.

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OZAN VE DORUK BİRBİRİNE GİRDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fevzi'nin kendisini aldattığından şüphelenen Türkan, telefonuna kurduğu uygulama ile kocasını takip etmeye başladı.

Dizinin final sahnesinde,

Olayların kontrolden çıkmasından rahatsız olan Sitare, Melek'i geçmişindenki bambaşka bir sırla vurdu.

ZEYNEP'İ SANA BIRAKMAM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Melek, "Zeynep'i sana bırakmam" diyen Sitare'ye meydan okudu.

"Elinden geleni ardına koyma ama unutma sonunda kan kazanır!"

Melek, çok geçmeden Kadir'i Sitare'ye karşı doldurmak için mahalleye gitti. Babasını Melek ile konuşurken gören Zeynep şoke oldu.

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ZEYNEP, GERÇEK ANNESİNİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ Mİ? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN