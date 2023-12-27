Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan kavgası büyüdü... "İçimden bir tane tokat atasım geldi"

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2006’DAN BERİ SÜREN KÜSLÜK EN SONUNDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bir dönem arkadaş olan ancak yaşadıkları bir tartışma yüzünden uzun yıllardır görüşmeyen hatta aynı sektörde yer almalarına rağmen yan yana bile gelmekten kaçınan iki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yaşananlar sinema dünyasının gündeminden hiç düşmedi.

Zeki Demirkubuz bir izleyicisinin Nuri Bilge Ceylan'la ilgili sorusuna son filmi Hayat vizyon yolculuğuna başladıktan sonra konuşacağını söyleyerek cevap vermişti

Zeki Demirkubuz, son filmi Hayat’ın gösterime girmesinden önce konuyla ilgili konuşarak, Hayat bir süre sinema yolculuğuna devam ettikten sonra, bu kavga ve merak edilenler hakkında konuşacağını sosyal medyadan duyurmuştu.

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HİÇBİR ZAMAN YAKIN DOST DEĞİLLERMİŞ

Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan’la küslükleri hakkında ilk kez konuşurken, Ceylan’la daha önce dile getirildiği şekilde çok yakın bir dostluklarının hiçbir zaman söz konusu olmadığının altını çizdi.

Zeki Demirkubuz'un son açıklamaları iki yönetmen araısndaki kavga ateşini iyice harlamış oldu, Ceylan da hakkındaki iddilalara karşı sosyal medyadan paylaşım yaptı...

Dün gece Habertürk’te canlı yayın konuğu olan Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ile yaşadıkları tartışmanın kaynağının 2006 yılında düzenlenen 43. Altın Portakal Film Festivali olduğunu doğruladı. O yıl iki yönetmenin filmleri, Nuri Bilge Ceylan imzalı İklimler ve Demirkubuz’un Kader'i Altın Portakal için yarışmıştı.

Festivalde Kader, En İyi Film ödülünü kazanırken Nuri Bilge Ceylan da İklimler ile En İyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.

Demirkubuz, Kış Uykusu'ndaki öğretmen sahnesiyle ilgili olarak, Ceylan’ın kendisine gönderme yaptığı iddiasına da "Kış Uykusu'ndaki göndermeyi kabaca gördüm. Filmin çok korkunç bir sahnesiydi. Kusura bakmasınlar, daha iyi çeksin öyle şeyleri" dedi.

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ÇALINTI SENARYO TARTIŞMASI

Nuri Bilge Ceylan, 2014'te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan filmi Kış Uykusu için yazdığı ve yakın zaman önce yayınlanan kitabında "Üç Maymun" filminin Zeki Demirkubuz'un senaryosundan çalıntı olduğu iddialarına yanıt vermişti.

Ceylan, Zeki Demikubuz’u, böyle bir durum olmamasına rağmen “çalıntı senaryo” konusunu gündemde tutmak ve kendisini suçlamakla itham etmişti. Ceylan konuyla ilgili olarak “Üç Maymun filmini seyretmediğini söylüyor. İnsan izlemediği bir film için nasıl böyle bir suçlama yapar? Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle çok sert bir açıklama yapmıştı.

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Zeki Demirkubuz dün geceki açıklamalarında, bu iddiayla ilgili olarak “Ben böyle bir imada bulunmadım. Ben imada bulunmam, bir şey varsa çat çat söylerim” dedi. Demirkubuz, 2006 yılında, Altın Portakal’da, Nuri Bilge Ceylan’la hâlâ araları bozulmamışken yaşananları da anlattı.

Bir zamanlar arkadaş olan iki yönetmen arasında 2006'dan beri süren küslük büyük bir polemiğe dönüştü

NURİ BİLGE CEYLAN ALTIN PORTAKAL’DA BAYILINCA OLANLAR OLMUŞ

O gece Kader filmi ödül alana kadar konuştuklarını hatta ödül gecesinin sabahı aynı masada sohbet ettiklerini söyleyen Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan’ın En İyi Film ödülü açıklandığında bayıldığını hatırlattı.

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“Bayıldığını görünce yardımcı olmak için yanına gittim. Törenden sonra da ‘Geçmiş olsun’ demek için aradım, benimle görüşmedi. O günden sonra da görüşmedik” diyerek küslüklerinin tam olarak nasıl başladığını anlatan Zeki Demirkubuz, Ceylan için çok sert sözler sarf etti.





CANNES TARTIŞMASI…

Nuri Bilge Ceylan’ın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediği için yakın bir akrabasına sebep sorduğunu ve “Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğu” için Ceylan’ın kendisine küstüğünü öğrendiğini söyleyen Demirkubuz yayında Ceylan için “Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne” şeklinde konuştu.

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DEMİRKUBUZ: ONA BİR TOKAT ATMAK İSTEDİM

Demirkubuz, Altın Portakal’dan iki gün sonra Beyoğlu, Mis Sokak’ta Nuri Bilge Ceylan’la yüz yüze geldiklerini söyledi. Ceylan’a “İyi misin?” diye seslendiğini ve cevap alamadığını, Ceylan’ın kendisini görünce yüzünü çevirdiğini söyleyen Demirkubuz “O an içimden ona bir tokat atmak istedim” dedi.

NURİ BİLGE CEYLAN’IN CEVABI GECİKMEDİ

Dün geceki bu çok ses getiren yayın ve açıklamaların ardından Nuri Bilge Ceylan’ın cevabı da gecikmedi. Sosyal medyadan pek paylaşım yapmamasıyla tanınan Nuri Bilge Ceylan açıklamalara X ismiyle bilinen (Twitter) platformdan cevap verdi.

Ceylan, Demirkubuz için “"Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." paylaşımını yaptı…