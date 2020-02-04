Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul'un 29. son bölümünde neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul 3 Şubat akşamı izleyenler keyif dolu anlar yaşattı. Zalim İstanbul'un Cemre'nin DNA testi raporuyla gerçekleri ortaya dökülmesi, Karaçaylarda yeni dönemin başlamasına neden oldu. Peki, Zalim İstanbul'da haftaya neler olacak? İşte, merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm gemileri yakan Nedim, Agah'ın karşısına geçip beklenen konuşmayı yapar. Artık onun yanında değil, karşısında olduğunu söyler. Karaçay Köşkü için sıkıntılı zamanlar devam etmektedir. Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkar. Gerçeği öğrenmek zorunda kalan Cemre ne yapacağını şaşırır. Üzerindeki bu yük artık ona ağır gelmektedir. Çareyi annesi Seher'e sığınmakta bulur.

Cenk bir hışımla şirkete gider ve Nedim'in karşısına geçerek babasının emeklerini bu şekilde hiçe sayamayacağını, bu duruma engel olacağını söyler. Gırtlak gırtlağa gelen iki kardeşin kavgasına daha fazla dayanamayan Cemre, gerçekleri ulu orta açıklayıverir. Kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Ortaya çıkan bu gerçek Karaçaylar için yeni bir dönemin başlangıcıdır.