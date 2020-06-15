Zalim İstanbul'da Agah Karaçay neden öldü? Fikret Kuşkan ayrıldı mı?

Kanal D’nin sevilen dizisinde Agah Karaçay karakterine hayat veren Fikret Kuşkan, Zalim İstanbul'dan ayrılma kararı aldı. Kuşkan açıklamasında diziye koronavirüs salgını nedeni ile devam edemeyeceğini duyurdu. Fikret Kuşkan sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve diziden ayrıldığını duyurdu. İşte o açıklama:

“CovId-19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki, çok sevdiğim ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim ‘Zalim İstanbul’ projesine maalesef devam edemeyeceğim. Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir.”

AGAH KARAÇAY NEDEN NASIL ÖLDÜ?

Nedim ve Yusuf'un ortak olduğu projenin lansmanının yapıldığı gece DNA raporunu Ağah Bey'in masasına koydu. Zarfı açıp sonuçları okuyan Agah Karaçay, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.