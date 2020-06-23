Zalim İstanbul 39. bölüm tam ve kesintisiz hd izle: Zalim İstanbul finalinde neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul 39. bölümüyle ekranlara veda etti. Sevilen dizinin final bölümünde Civan ve Damla'nın bekledikleri mutluluğa kavuşması ve Umut'un Nedim'le Cemre'ye emanet edilmesi duygusal anlara neden oldu. İşte, Zalim İstanbul sezon finali izleme linki ve 39. bölüm özeti.

ZALİM İSTANBUL FİNALİNDE NELER OLDU?

Cenk, beynindeki tümörden dolayı son anlarını yaşamaktadır. Bu yüzden gerisinde eksik bir şey bırakmamak için hamleler yapar. Öncelikle Nedim ile arasını düzeltiyor. Cemre ile ilgili durumunu netleştiriyor. Son olarak da oğlu Umut ile zaman geçiriyor. Babası Agah ile çocukluğunda anısının bulunmaması içini acıttığı için, kendi oğlunun da böyle bir duruma düşmesini istemiyor. Onunla bir karavan yolculuğuna çıkıyor ve her anını videoya çekiyor. Ölüm zamanı geldiğinde ise, Cenk artık mutludur. Umut, canından çok sevdiği iki insan olan Cemre ve Nedim'e emanettir artık.