Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı izle: Yeni bölüm fragmanında Ceren Cenk'le evleniyor mu? 

Her hafta pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul 15 Haziran'da 38. bölümü ile izleyenlere nefes kesen anlar yaşatacak. Zalim İstanbul'un bu haftaki bölümünde DNA sonucunu öğrenen Agah'ın ölmesi damga vuracak. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Zalim İstanbul'da Cenk'in Ceren'le evlenmek istemesi köşkte dengeleri yeniden değiştirecek. İşte, Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Agah'ın ölümü ile sarsılan Cenk, geçmişi ile ilgili büyük hezeyanlar içindedir. Şeniz'i hayatını yıkmak ile suçlayan Cenk, gerçek babası olarak sadece Agah'ı kabul edeceğini söyler. Cenk bu dertler ile boğuşurken bir taraftan da Ceren ile uğraşmaktadır.

Ceren ise verdiği bu savaşı kazandığını düşünür. Ancak Şeniz, Ceren'e bu mutluluğu yaşatmamaya kararlıdır.

Cenk ne yapacağını bilemez halde, aklından geçen kötü düşünceler ile oradan oraya savrulmaktadır. Cenk kendi sınırlarına dayanmıştır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞADI?

Ceren, Agah Beyin kendisini bebeğinden ayırıp köşkten kovması üzerine yemin eder. Bunun intikamını alacağını söyler ve harekete geçer. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu gösteren DNA raporunu köşkten almayı başarır ve planını devreye sokar. Cemre'nin her türlü engellemelerini de savuşturmayı başarır. Nedim ve Yusuf'un ortak olduğu projenin lansmanının yapıldığı gece DNA raporunun olduğu zarfları masalara koymayı başarır. Zarfı açıp sonuçları okuyan -başta Agah Bey olmak üzere- herkes büyük bir şok yaşar.