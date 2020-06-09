Zalim İstanbul 37. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayında

Uzun aranın ardından yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul nefes kesen bir bölümle seyirci karşısına çıktı. Cenk ve Ceren'in bebeğinin ortaya çıktığı bölümde Agah'ın durumu heyecan yarattı. Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanında ise Cenk'in bebeğini kabul etmesi ve annesini reddettiğini söylemesi damga vurdu. İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren, Agah Beyin kendisini bebeğinden ayırıp köşkten kovması üzerine yemin eder. Bunun intikamını alacağını söyler ve harekete geçer. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu gösteren DNA raporunu köşkten almayı başarır ve planını devreye sokar. Cemre'nin her türlü engellemelerini de savuşturmayı başarır. Nedim ve Yusuf'un ortak olduğu projenin lansmanının yapıldığı gece DNA raporunun olduğu zarfları masalara koymayı başarır. Zarfı açıp sonuçları okuyan -başta Agah Bey olmak üzere- herkes büyük bir şok yaşar.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zalim İstanbul 38. Bölüm Fragmanı yayında! Köşkte dengeler değişiyor! Cenk egemenliğini ilan ederken, Ceren Şeniz'in kabusu olmaya devam ediyor. Eli güçlenen Ceren, geçmişim tüm acısını Şeniz'den çıkarmak için yapmadığını bırakmıyor. Öte yandan köşkte baygın halde bulunan Agah Karaçay herkesi korkutuyor. Bu olay üzerine Cenk, annesiyle karşı karşıya geliyor ve onu reddettiğini söylüyor.