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Televizyon
Haber Giriş: 07.04.2020 - 10:37,Son Güncelleme:/

Zahide Yetiş neden yok?

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Zahide Yetiş neden yok?
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Sabahın ilk saatlerinde yayınlanan Zahide Yetiş'le programının yayında olmaması dolayısıyla Zahide Yetiş neden yok sorusu araştırılmaya başlandı. Programın yeni bölümü ile neden ekranlarda olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden Zahide Yetiş neden yok sorusuna yanıt aradı. İşte, Zahide Yetiş programı hakkında yapılan resmi açıklamalar

Zahide Yetiş neden yok sorusuna resmi cevap, yapımcı tarafından verildi. Yapımcı kuruluş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Covid-19 (Koronavirüs) salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında yayınlarımıza bir süre ara verme kararı almış bulunmaktayız. Anlayışının için teşekkür ederiz…Mümkün olan ek kısa zamanda tekrar karşınızda olacağız sağlıkla kalmanız temennisiyle”

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Kısa Bir Ara ... 💚🩺💚

Zahide Yetiş (@zahideyetis)'in paylaştığı bir gönderi ()

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