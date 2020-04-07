Zahide Yetiş neden yok sorusuna resmi cevap, yapımcı tarafından verildi. Yapımcı kuruluş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Covid-19 (Koronavirüs) salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında yayınlarımıza bir süre ara verme kararı almış bulunmaktayız. Anlayışının için teşekkür ederiz…Mümkün olan ek kısa zamanda tekrar karşınızda olacağız sağlıkla kalmanız temennisiyle”