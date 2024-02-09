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‘Zaferin Rengi’ için geri sayım başladı

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#Zaferin Rengi#Kubilay Aka#Abdullah Oğuz
‘Zaferin Rengi’ için geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 10:38

SEZONUN merakla beklenen filmleri arasında yer alan ‘Zaferin Rengi’ için geri sayım başladı.

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Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un, başrollerini ise Kubilay Aka ile Gülper Özdemir’in üstlendiği film, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

Ünlü oyuncular Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay’ın da rol aldığı ‘Zaferin Rengi’, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini anlatıyor.

Filmde Türk spor tarihine damgasını vurmuş General Harington Kupası maçı da konu ediliyor.

 

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#Zaferin Rengi#Kubilay Aka#Abdullah Oğuz

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