Zaferin Rengi ekibi Anıtkabir’i ziyaret etti

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Zaferin Rengi’nin Ankara’daki galasına oyuncular Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar, Gülper Özdemir katıldı ve büyük bir sevgiyle karşılandılar.

Oyuncular gala öncesi Anıtkabir’de Atamızı ziyaret ederek mozolesine çiçek bıraktılar. Filmi seyircilerle beraber izleyen oyuncular, dakikalarca ayakta alkışlandı ve salonda duygu dolu anlar yaşandı.

16 Şubat’ta vizyona giren ve yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturduğu film, oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyiciyi bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürüyor.