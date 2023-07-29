Zafer Ergin: Cuma 'Arka Sokaklar' günüdür!

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Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden usta oyuncuya ekranlara ara veren “Arka Sokaklar”ın çekimlerinin yeniden başlayacağı haberleri soruldu.

Ergin şu cevabı verdi: “Henüz bize söylenen net bir durum yok. Sete ne zaman çıkacağız, kadroda ne gibi sürprizler olacak belli değil. Zaten cuma günleri aynı gün aynı saatte yayınlanır. Biliyorsunuz cuma günü deyince akla ‘Arka Sokaklar’ gelir. Cuma, Arka Sokaklar günüdür.”

Bir hayli zayıfladığı da görülen oyuncu, “Herhangi bir sağlık problemim yok. Havalar çok sıcak. Bu yüzden de iştahım çok olmuyor. Bu sıcaklarda yemek yiyemiyorum. Zayıfladım” dedi.