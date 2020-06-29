Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kimler, film kaç yılında çekildi?

Senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği Yüz Numaralı Adam, 1979 yılında vizyona girdi. Başrollerini usta oyuncular Kemal Sunal ve Oya Aydoğan'ın üstlendiği Yüz Numaralı Adam filminin kadrosunda Yeşilçam sinemasının tanıdık isimleri yer alıyor. Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları ve karakterleriyle ilgili bilgiler...

Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları ve karakterleri

Kemal Sunal - Şaban

Oya Aydoğan - Ayşe

Cem Erman - Reklamcı

Ali Şen - Sütçü Ali

Reha Yurdakul - Komiser

Süleyman Turan - TV Spikeri

Feridun Şavlı - Tuncay

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas - Avukat

Asım Par - Şerif

Yüz Numaralı Adam filmi konusu

Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.