Yunan heykeli gibi erkek ne anlama geliyor? Masumlar Apartmanı’nda Yunan heykelli gönderme…

Son yıllarda dilimize yerleşen kelimelerden biri olan "Yunan heykeli gibi erkek", yakışıklı, kusursuz ve kaslı erkekler için kullanılır.

Antik Yunan sanatında, önemli erkeklerin çoğunun vücut özellikleri geniş, parlak ve sağlamlık üzerineydi. Antik Yunanlar, heykellerinde gücün ve ihtişamın temsili olarak erkekleri sıkı, gergin kaslara sahip, iri yarı figürler olarak gösteriyor.

The Clouds (Bulutlar) isimli oyununda antik Yunan oyun yazarı Aristophanes, erkeklerin ideal niteliklerini şöyle özetliyor: “Parıldayan bir göğüs, aydınlık bir cilt, geniş omuzlar”