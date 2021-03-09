Yunan heykeli gibi erkek ne anlama geliyor? Masumlar Apartmanı’nda Yunan heykelli gönderme…
Masumlar Apartmanı dizisiyle birlikte gündeme gelen konulardan biri de “Yunan heykeli" oldu. Esra'nın Yunan heykeline benzettiği Han, Masumlar Apartmanı'nın 25. bölümünde şaşırtıcı bir göndermede bulunuyor. Karşısında Yunan heykelini bulunan Esra büyük bir korku yaşıyor. Yunan heykeli gibi erkek ne anlama geliyor?
Son yıllarda dilimize yerleşen kelimelerden biri olan "Yunan heykeli gibi erkek", yakışıklı, kusursuz ve kaslı erkekler için kullanılır.
Antik Yunan sanatında, önemli erkeklerin çoğunun vücut özellikleri geniş, parlak ve sağlamlık üzerineydi. Antik Yunanlar, heykellerinde gücün ve ihtişamın temsili olarak erkekleri sıkı, gergin kaslara sahip, iri yarı figürler olarak gösteriyor.
The Clouds (Bulutlar) isimli oyununda antik Yunan oyun yazarı Aristophanes, erkeklerin ideal niteliklerini şöyle özetliyor: “Parıldayan bir göğüs, aydınlık bir cilt, geniş omuzlar”