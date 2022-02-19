Yukarıdaki Tehlike 3 oyuncuları kimler, konusu nedir? Yukarıdaki Tehlike 3 oyuncu kadrosu

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Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Bunlardan biri de bilim kurgu ve aksiyon türündeki Yukarıdaki Tehlike 3 oldu. Yönetmenliğini ve senaristliğini Liam O’Donnell’in üstlendiği Yukarıdaki Tehlike 3 filmi bu akşam yayınlanacak. Peki Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Yukarıdaki Tehlike 3 oyuncu kadrosu...

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 (SKYLINES) KONUSU NEDİR?

Filmde, yayılan bir virüs dünyayı tehdit etmektedir. İnsanlığa karşı hibrit uzaylılar egemenliği ele geçirmiştir. Kaptan Rose, elit bir lejyoner birliği ile uzaylıların ele geçirdiği dünyaya gitmek için görevlendirilir. Amacı insanlıktan sona kalan ne varsa onları kurtarmaktır.

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 OYUNCULARI

Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları arasında Alexander Siddig, Lindsey Morgan, Rhona Mitra gibi isimler bulunuyor.