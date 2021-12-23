Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncu kadrosu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ezber bozucu başarılar elde ediliyor dedi ve ekledi: En yoğun günler...'Ezber bozucu başarılar elde ediliyor' dedi ve ekledi: En yoğun günler...#Milli Savunma Bakanı
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: Detaylar belli olduİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: Detaylar belli oldu#Kademeli Elektrik Faturası
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Turkovac aşısında çok önemli gelişme İlk sevkiyat yapıldıTurkovac aşısında çok önemli gelişme! İlk sevkiyat yapıldı#Turkovac
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
Sibirya soğukları... Kent resmen dondu: Kirpikleri buz tuttuSibirya soğukları... Kent resmen dondu: Kirpikleri buz tuttu#KARS
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Beşiktaşta tarihi keşif: Tam 5500 yıllık... Nadir bulunuyorBeşiktaş'ta tarihi keşif: Tam 5500 yıllık... Nadir bulunuyor#Keşif
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...#Balistik Füze
Gizemli hastalık paniği... Risk grubu ve semptomlar belli oldu'Gizemli hastalık' paniği... Risk grubu ve semptomlar belli oldu#Güney Sudan
Ünlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit ettiÜnlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit etti#Chris Noth
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası#Faruk Tınaz
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncu kadrosu

#Yukarıdaki Tehlike#Yukarıdaki Tehlike 3#Yukarıdaki Tehlike Filmi
Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncu kadrosu

Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Liam O’Donnell’in üstlendiği Yukarıdaki Tehlike 3 filmi bu akşam yayınlanacak. Peki Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Haberin Devamı

Yukarıdaki Tehlike 3 filmi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. 2020 yapımı Yukarıdaki Tehlike 3 filminde yayılan bir virüs dünyayı tehdit ediyor ve uzaylılar dünyayı ele geçiriyor.

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİ KONUSU

Filmde bir virüs dünyayı tehdit ediyor. İnsanlığa karşı hibrit uzaylılar egemenliği ele geçiriyor. Kaptan Rose, elit bir lejyoner birliği ile uzaylıların ele geçirdiği dünyaya gitmek için görevlendiriliyor. Amacı insanlıktan sona kalan ne varsa onları kurtarmak.

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİ OYUNCULARI

Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları arasında Alexander Siddig, Lindsey Morgan, Rhona Mitra gibi isimler bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yukarıdaki Tehlike#Yukarıdaki Tehlike 3#Yukarıdaki Tehlike Filmi

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA