Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncu kadrosu

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Yukarıdaki Tehlike 3 filmi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. 2020 yapımı Yukarıdaki Tehlike 3 filminde yayılan bir virüs dünyayı tehdit ediyor ve uzaylılar dünyayı ele geçiriyor.

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİ KONUSU

Filmde bir virüs dünyayı tehdit ediyor. İnsanlığa karşı hibrit uzaylılar egemenliği ele geçiriyor. Kaptan Rose, elit bir lejyoner birliği ile uzaylıların ele geçirdiği dünyaya gitmek için görevlendiriliyor. Amacı insanlıktan sona kalan ne varsa onları kurtarmak.

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİ OYUNCULARI

Yukarıdaki Tehlike 3 filmi oyuncuları arasında Alexander Siddig, Lindsey Morgan, Rhona Mitra gibi isimler bulunuyor.