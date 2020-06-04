Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları kimdir? Yolsuzlar Çetesi filmi konusu nedir?

Yolsuzlar Çetesi filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Filmin oyuncuları arasında Osman Sonant, Beyti Engin, Kadir Çöpdemir, Pascal Nouma gibi isimler bulunuyor.

YOLSUZLAR ÇETESİ KONUSU

Fiko (Beyti Engin) ve Kamil (Osman Sonant), aile evlerini ipotek ettirip bankadan kredi çekerek ve tefeci Rıfat'tan da borç alarak bin bir güçlükle mahallelerinde büfe açmış, kıt kanaat geçinmeye çalışan iki arkadaştır.

Hem dükkana, hem de evlere konmak isteyen Rıfat (Kadir Çöpdemir), borç senedinin tarihini erkene çeker. Zor durumda kalan ikili, farklı farklı işlerle para kazanmaya çalışırlar. Ancak bu kez de Rıfat ile bir başka mafya babası Süleyman arasındaki güç savaşının ortasında kalırlar.

YOLSUZLAR ÇETESİ OYUUNCULARI

OSMAN SONANT- Kamil

Mahallenin yakışıklı delikanlısı. Düzgün karakterli ancak şanssız biridir.

BEYTİ ENGİN- Fiko

En samimi arkadaşı Kamil'le beraber hayatını düzene koymaya çalışmaktadır. Fiko bir yandan ergen sapık kardeşinin üstüne bindirdiği sorunlarla uğraşırken bir yandan da gözüne giremediği babasının art niyetli tavırlarıyla boğuşmak zorundadır.

KADİR ÇÖPDEMİR- Rıfat

Mahallenin göstermelik abisi. Fiko ve Kamil'e para vererek onları kısmen rahatlatmıştır.

ÖZGE SEZİNCE- Gülay

Mahallenin şuh ve güzel kızı. Kamil'le evlenme hayali kurmaktadır.

PASCAL NOUMA- Süleyman

Rıfat'ın en büyük mafya rakibi. Aralarında kumarhane mevzusundan dolayı husumet var.

MESUT CAN TOMAY- Taki

Fiko'nun erkek kardeşi.

BURAK GÜNEŞ

Rıfat'ın adamı.