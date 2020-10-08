Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimdir ve nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 oyuncu kadrosu ve konusu

Başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Yol Arkadaşım 2 oyuncuları arasında Ezgi Eyüboğlu, Dilber Ay gibi isimler de yer alıyor. Şeref ve Onur karakterlerinin yol hikayesini anlatan Yol Arkadaşım 2 filmi, sıkıntılara dayanamayan Onur'un sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar vermesi ve Şeref'in bunu engellemek için yaptığı sürprizleri konu ediniyor. İşte, Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve nerede çekildi sorusunun cevabı

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncu kadrosu;

İbrahim Büyükak (Şeref)

Oğuzhan Koç (Onur)

Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Olgun Toker (Selim)

Kadir Polatçı (Nevzat)

Bahar Şahin (Cemre)

Aycan Koptur (Ayşen)

Kıvanç Baran Arslan (Veli)

Tamer Levent (Şükran)

Ülkü Duru (Gülümser)

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da çekimi başlayan film daha sonra İstanbul Ayvalık yolu üzerinde çekildi. Filmin büyük bölümü ise Balıkesir Ayvalık'ta çekildi.