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Yılmaz Erdoğan'dan esprili yanıt: Dizinin sırrını Kubilay’a sorun

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Yılmaz Erdoğandan esprili yanıt: Dizinin sırrını Kubilay’a sorun
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 09:17

“İnci Taneleri” ekibi, dizinin başarısını kutlamak için bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, canlandırdığı Azem karakterinin büyük sırrını soran muhabirlere esprili bir yanıt verdi: “Onu Kubilay’a sorun, o size söyler.” Kubilay Aka daha önce rolü hakkında konuşurken pot kırmış, senaryonun sürprizini açık etmişti.

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Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “İnci Taneleri”nin oyuncuları önceki gece BKM Mutfak’ta bir araya geldi. 30 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak sezon finaliyle tatile girecek olan ekip, dizinin elde ettiği başarıyı kutladı. Oyuncular gecede muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Dizinin hem senaryosunu yazan hem de başrolünü üstlenen Yılmaz Erdoğan, “Her hafta 140 dakikalık bir drama çekiyoruz. Ben hem yazıyorum hem oynuyorum, çok enteresan bir şey. Bunun milyonların paylaştığı bir şeye dönüşmesi de işin en keyif verici tarafı” dedi.

Yılmaz Erdoğandan esprili yanıt: Dizinin sırrını Kubilay’a sorun

SÜRPRİZİ BOZMUŞTU

Yılmaz Erdoğan’a canlandırdığı Azem karakterinin büyük sırrı ve dizinin ilerleyen bölümlerinde seyircileri nelerin beklediği de soruldu. Ünlü oyuncu esprili bir yanıt verdi: “Onu Kubilay’a sorun. O size söyler.” “İnci Taneleri”ne ikinci bölümden itibaren dahil olan Kubilay Aka, dizinin lansmanında Azem’in oğlunu canlandırdığını ağzından kaçırarak senaryonun sürprizini deşifre etmiş, Yılmaz Erdoğan “Niye söyledin oğlum?” deyince de kahkahalara boğulmuştu.

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Yılmaz Erdoğandan esprili yanıt: Dizinin sırrını Kubilay’a sorun

Harika bir proje

Selma Ergeç, rol arkadaşı Yasemin Baştan için “Harika bir oyuncu. Keşke aynı sahnede oynayabilsek” dedi. İkili, “Harika bir projede olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.

Yılmaz Erdoğandan esprili yanıt: Dizinin sırrını Kubilay’a sorun

Benden daha yetenekli

Rıza Kocaoğlu, “İnci Taneleri”nin kadrosuna katılan kardeşi Gözde Kocaoğlu için “Kendisi benden daha yetenekli bir
oyuncu. Onunla oynamak beni rahatlatır, çünkü çok iyi” dedi.

Yılmaz Erdoğandan esprili yanıt: Dizinin sırrını Kubilay’a sorun

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Hazar erken ayrıldı

Dizide Dilber karakterini canlandıran ve danslarıyla ekrana damga vuran Hazar Ergüçlü de kutlamaya katıldı. Oyuncu, başka bir yere yetişmesi gerektiğini söyleyerek geceden erken ayrıldı.

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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