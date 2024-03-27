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Yıllar sonra anlattı! Demet Sağıroğlu 3 teklifi de reddetmiş

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#Demet Sağıroğlu#Tarık Akan#Julio Iglesias
Yıllar sonra anlattı Demet Sağıroğlu 3 teklifi de reddetmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 09:04

Demet Sağıroğlu, 90’larda 3 sanatçıdan 3 farklı teklif aldığını ve reddettiğini söyledi: “Gipsy Kings’in solisti Nicolas Reyes’ten evlenme teklifi aldım. Julio Iglesias klibinde, Tarık Akan filminde oynamamı istedi. 3’ünü de kabul etmedim.”

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Demet Sağıroğlu, radyocu Cenk Alptekin’in programına konuk oldu. Sanatçı, 90’larda reddettiği önemli teklifleri anlattı. Sağıroğlu, ünlü müzik grubu Gipsy Kings’in solisti Nicolas Reyes ile bir turne sırasında tanıştıklarını ve menajerinin, grup üyelerinin onunla bir albüm için toplantı yapmak istediğini belirtti.

Yıllar sonra anlattı Demet Sağıroğlu 3 teklifi de reddetmiş

Sağıroğlu, şaşırtıcı bir şekilde solistin kendisine evlenme teklifinde bulunduğunu anlattı: “3 eşi varmış. Adam bana diğer eşlerini boşayıp onunla evlenmemi istedi. Bütün albüm işi bir anda evlilik teklifine döndü, doğrusu beklemiyordum. Albüm konuşulmadı. Adamın niyeti başkaymış. Beni 4. eş olarak alacakmış.”

JulIo IglesIas’ın klibinde oynamadım

Demet Sağıroğlu, Julio Iglesias’ın klibinde oynaması kendisine teklifte bulunduğunu söyledi: “Abdullah Oğuz, Julio Iglesias’a ‘Arnavut Kaldırımı’ klibimi göstermiş. Iglesias, ‘Bu kız da benim klibimde oynasın’ demiş. Bir havalarla ‘Hayır’ dedim ve ekledim birlikte şarkı söyleyeceksek oynarım. Şarkıcı olduğumu ve klibinde oynayamayacağımı belirttim.”

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Yıllar sonra anlattı Demet Sağıroğlu 3 teklifi de reddetmiş

Tarık Akan o rolü Zara’ya verdi

Demet Sağıroğlu, Tarık Akan’dan konservatuvardayken bir filmde oynaması için teklif aldığını belirtti. Şarkıcı, o dönem Tarık Akan hayranı olduğunu da söyledi ve ekledi:

Yıllar sonra anlattı Demet Sağıroğlu 3 teklifi de reddetmiş

“1988’de İstanbul’a ilk geldiğim zamanlardı. Daha konservatuvardaydım. Tarık Akan beni gördü senaryoyu verdi. Sete gittiğimde Tarık Akan, ‘Sen benim karım değil, ölen kardeşimin eşini oynayacaksın. Bizim yakın planımız olmayacak. Olursa kendisi uzun boylu olduğundan takoz koyacağız altına’ dedi. Onu da kabul etmemiştim. Aslında o sinemada iyi bir deneyim olurdu. Sonra o rolü yıllar sonra Zara oynadı.”

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#Demet Sağıroğlu#Tarık Akan#Julio Iglesias

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