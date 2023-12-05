Yılın Yıldızı Parlayanları

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Aileme armağan ediyorum

Özge Yağız: “Çok mutluyum. Bu ödülü benden bir gün bile desteğini esirgemeyen aileme armağan ediyorum. İçimizdeki gücü parlatarak gösterdiğimiz nice ödül törenlerine...”

Emeğimizi gördüler

Sıla Türkoğlu: “Emeğimizi gören herkese teşekkürler. Desteğini benden esirgemeyen, gücümü göstermemde bana destek olan sevgili aileme ve ‘Kızılcık Şerbeti’ ekibine teşekkür ediyorum.”

Hayallerimi yaşıyorum

Simay Barlas: “Bu yolda desteğini hiç üstümden çekmeyen aileme, ekip arkadaşlarıma, menajerlerime, ekran başında bizi izleyen seyircimize, hayallerimi yaşamama sebep oldukları için çok teşekkür ediyorum.”

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İçimdeki güç

Caner Topçu: “Pantene ve Hürriyet ailesine çok teşekkürler. Aynı zamanda içimdeki gücü kaybetmeden yanımda olan ajansıma, arkadaşlarıma, hocalarıma, ‘Dönence’ ekibine çok teşekkür ediyorum.”