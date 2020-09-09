Yıldızlararası (Interstellar) filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Yıldızlararası oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Yıldızlararası filmi en çok izlenen filmler arasında yer almaktadır. Yıldızlararası filmi 2014 yapımlı bir bilim kurgu filmidir. Bu film toplam 2 saat 49 dakika sürmektedir. Yıldızlararası filmi birden fazla ödüle layık görülmüş bir filmdir. Film Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ülkelerinde çekilmiştir.

Yıldızlararası (Insterstellar) Filminin Konusu Nedir?

Cooper ailesi NASA'da çalışan bir ailedir. Aile aynı zamanda bir tarla işletmekte ve bu tarladan mahsül elde ederek geçimini sağlamaktadır. Tarım ürünlerinin yok olmasına neden olan bir zararlı atık nedeni ile tarım dünyada iyice gerilemiştir. Cooper'ın kızı olan Murph'ın bir şizofren olduğunu düşünmektedir. Çünkü Murph odasında bir hayalet ile konuşmaktadır. Murph'in hayalet tarafından gönderlien bir istihbaratın olduğunu düşünürler. Bu konu NASA ve diğer uzay üslerinde tartışılır ve üzerinde yoğun istişareler yapılır.

NASA bunun için kara delik görevini başlatır. Uzaya fırlatılacak olan baba Cooper bu görevde başarılı olmak ister. Ancak bilinen bir gerçek vardır ki, o da uzayda ve Dünya'da ki zaman farkının çok farklı olduğudur. Bu görev için uzaya çıkan Cooper uzun yıllar bu görev için uzayda kalır. Başarılı olarak dünyaya döndükten sonra cooper zaman kavramından dolayı kızının kendisinden büyük olduğunu görecektir.

Yıldızlararası IMDb Puanı Kaçtır?

Yıldızlararası filminin IMDb puanı 8.6'dır.

Yıldızlararası Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Matthew McConaughey: Cooper

2) Anne Hathaway: Amelia Brand

3) David Gyasi: Romily

4) Wes Bentley: Doyle

5) Bill Irwin: TARS

6) Josh Stewart: CASE

7) Jessice Chastain: Murphy

8) Mackenzie Foy: Genç Murphy

9) Ellen Burstyn: Yaşlı Murphy

10) Michael Caine: Profesör Brand

11) Casey Affeck: Tom

12) Timothee Chalaet: Genç Tom

13) John Lithgow: Donald

14) Topher Grace: Getty

15) David Oyelowo: Principal

16) Matt Damon: Dr. Mann

17) William Devane: NASA yetkilisi

Yıldızlararası Yönetmeni Kimdir?

Yıldızlararası filminin yönetmeni Christopher Nolan'dır.

Yıldızlararası Yapımcısı Kimdir?

Yıldızlararası filminin 3 tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;

- Emma Thomas

- Christopher Nolan ( Aynı zamanda filmin yönetmenidir. )

- Lynda Obst

Yıldızlararası Senaristi Kimdir?

Yıldızlararası filminin 2 tane senaristi vardır. Bunlar;

- Christopher Nolan

- Jonathan Nolan

Yıldızlararası Bütçe ve Hasılat Ne Kadar?

Yıldızlararası filminin toplam bütçesi 165 milyon dolardır. Filmden elde edilen hasılat ise 975 milyon dolardır.