Yıldızlar kadrosu

BAŞROLDE CANSU DERE VE CANER CİNDORUK VAR



Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, uyarlama senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı “Sadakatsiz”in yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başlıca rolleri üstlendiği dizinin kadrosu da dikkat çekici.



Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Tarık Emir Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, “Sadakatsiz”de izleyici karşısına çıkacak.

BAŞARILI DOKTORUN İHANET ŞÜPHESİ

“Sadakatsiz”in hikayesi şöyle: Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Ailenin huzur ve mutluluk dolu bir hayatı vardır. Ta ki Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı saç telini görene dek...



Yeni sezonun en iddialı işleri arasında yer alan "Sadakatsiz"in yayın hayatına ekim ayında başlaması planlanıyor. Çekimleri son sürat devam eden dizi, çok yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.