Yıldız Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi ekran macerasında 102. bölümü geride bıraktı. Entrika yüklü dizinin son bölümüne Mahmut'un ölümü ve Yıldızı'ın başına gelenler damga vurdu. Cansu'nun korkunç planının sonucunu merak eden izleyiciler, Yasak Elma 103. bölüm fragmanıyla da bir şok daha yaşadı.

Yasak Elma'nın 103. bölümünde 5 yıllık bir zaman atlaması yaşanıyor. Çağatay ile evlenen Cansu'nun Yıldız'ın oğluna da annelik yaptığı görülüyor. Fragmanda görülmeyen Yıldız'ın akıbeti, 22 Mart tarihli bölümde belli olacak.

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