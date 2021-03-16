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Televizyon
Haber Giriş: 16.03.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Yıldız Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?

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Yıldız Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?

Yasak Elma'nın 102. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendi. Olaylı final sahnesi ardından Yasak Elma'nın 103. bölümüne dair önemli ipuçları veren bir fragman yayınlandı. Görüntülerde Yıldız'ın görünmemesi ise soru işaretlerine neden oldu.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi ekran macerasında 102. bölümü geride bıraktı. Entrika yüklü dizinin son bölümüne Mahmut'un ölümü ve Yıldızı'ın başına gelenler damga vurdu. Cansu'nun korkunç planının sonucunu merak eden izleyiciler, Yasak Elma 103. bölüm fragmanıyla da bir şok daha yaşadı. 

Yasak Elma'nın 103. bölümünde 5 yıllık bir zaman atlaması yaşanıyor. Çağatay ile evlenen Cansu'nun Yıldız'ın oğluna da annelik yaptığı  görülüyor. Fragmanda görülmeyen Yıldız'ın akıbeti, 22 Mart tarihli bölümde belli olacak. 

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