Yılbaşında ekrana yıldız yağacak

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Yarın saat 13.00’te Kanal D’de ekrana gelecek “Arda’nın Mutfağı”nda Arda Türkmen yılbaşına özel lezzetli tarifler paylaşacak.

Nursel Ergin’in sunduğu “Gelinim Mutfakta” programına bugün Fatih Bulut, 1 Ocak Pazartesi günü de Kobra Murat konuk olacak.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren “Şarkılar Bizi Söyler” 31 Aralık Pazar akşamı yılbaşı özel bölümüyle yayınlanacak. Programa ünlü isimler konuk olacak.

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Ünlüler yarışıyor



İbrahim Selim’in sunumuyla ekrana gelen teve2’nin sevilen yarışma programı “Kelime Oyunu”nun yılbaşı özel bölümünde Birce Akalay, Enis Arıkan, İrem Sak ve Serkan Altunorak yarışacak. Bu bölüm, 31 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek.

Fasıl keyfi



Evrim Akın, “Ev Gezmesi”nin 31 Aralık’ta ekrana gelecek yılbaşı bölümünde Seda Üren’in evine konuk oluyor. Üren, fasıl dinletisiyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.