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Yılbaşında ekrana yıldız yağacak

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Teve 2#Arda Türkmen
Yılbaşında ekrana yıldız yağacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 08:36

Kanal D ve teve2, yılbaşı için ünlü isimlerin konuk olduğu birbirinden eğlenceli yapımlar hazırladı.

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Yarın saat 13.00’te Kanal D’de ekrana gelecek “Arda’nın Mutfağı”nda Arda Türkmen yılbaşına özel lezzetli tarifler paylaşacak.

Yılbaşında ekrana yıldız yağacak

Nursel Ergin’in sunduğu “Gelinim Mutfakta” programına bugün Fatih Bulut, 1 Ocak Pazartesi günü de Kobra Murat konuk olacak.

Yılbaşında ekrana yıldız yağacak

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren “Şarkılar Bizi Söyler” 31 Aralık Pazar akşamı yılbaşı özel bölümüyle yayınlanacak. Programa ünlü isimler konuk olacak.

Yılbaşında ekrana yıldız yağacak

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Ünlüler yarışıyor

İbrahim Selim’in sunumuyla ekrana gelen teve2’nin sevilen yarışma programı “Kelime Oyunu”nun yılbaşı özel bölümünde Birce Akalay, Enis Arıkan, İrem Sak ve Serkan Altunorak yarışacak. Bu bölüm, 31 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek.

Yılbaşında ekrana yıldız yağacak

Fasıl keyfi

Evrim Akın, “Ev Gezmesi”nin 31 Aralık’ta ekrana gelecek yılbaşı bölümünde Seda Üren’in evine konuk oluyor. Üren, fasıl dinletisiyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Yılbaşında ekrana yıldız yağacak

 

 

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#Kanal D#Teve 2#Arda Türkmen

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