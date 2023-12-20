Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Arıkan'a veda

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76 yaşındaki Arıkan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmak istenen oyuncu, yolda hayatını kaybetti.

Kemal Sunal'ın "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", Ferdi Tayfur'un "Çeşme", "Ben de özledim", Cüneyt Arkın'ın "Gırgır Ali" ve "İstasyon" filmleri başta olmak üzere 133 filmde rol alan, Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle aynı sette çalışan Cevdet Arıkan, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi.

